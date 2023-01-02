  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ekrem İmamoğlu
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
İnsan HaklarıTürkiye

Enflasyon cezaevlerini nasıl etkiledi?

Murat Utku
22 saat önce

Yüksek enflasyon cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere de yansıyor. Birçok mahkum temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

https://p.dw.com/p/4Leee

Enflasyon cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin yaşamını da olumsuz etkiliyor. Enflasyon ve döviz kurundaki artışlar fiyatlara yansıdıkça, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülerin de harcamaları giderek artıyor. Bu masrafları karşılamak ise cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin omzundaki yükü artırıyor. Mahpuslar cezaevlerinde temel ihtiyaçlarını kendi bütçelerinden karşılamaya çalışıyor. Mesela aydınlatma hariç televizyon, su ısıtıcısı, buzdolabı gibi cihazlar için tüketilen enerjiyi kendi ceplerinden ödemek zorundalar. Hem de konut değil, daha pahalı olan sanayi elektriği bedelleri ile… 

Haberin tamamı için videoya tıklayın!

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş

Sinan Ateş cinayeti MHP'li isimlere uzanıyor

Hukuk ve Adalet2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Erdogan bei AKP-Sitzung

Seçime doğru: AKP olası tarihleri ele aldı

Seçime doğru: AKP olası tarihleri ele aldı

Politika4 saat önce
Weimar Cumhuriyeti'nde halk kuyrukta bekliyor

Alman ekonomisi: Hiperenflasyondan yüzde 10 enflasyona

Alman ekonomisi: Hiperenflasyondan yüzde 10 enflasyona

Ekonomi5 saat önce
Kasachstan Diplomatie l Treffen zwischen Erdogan und Putin

Rusya Türkiye'deki seçimlere etki etmek mi istiyor?

Rusya Türkiye'deki seçimlere etki etmek mi istiyor?

Politika7 saat önce
Deutschland Emden | VW-Neuwagen am Hafen

Benzinli ve dizel araçlarda indirim beklentisi

Benzinli ve dizel araçlarda indirim beklentisi

Otomobil ve Mobilite11 saat önce
Türkei Fotoreportage Justiz

Türkiye: 2023'te hangi davalar seçimleri etkileyecek?

Türkiye: 2023'te hangi davalar seçimleri etkileyecek?

Hukuk ve Adalet11 saat önce
Türkei Gefängniskomplex Silivri

Enflasyon cezaevlerini nasıl etkiledi?

Enflasyon cezaevlerini nasıl etkiledi?

İnsan Hakları22 saat önce03:28 dak.
Ana sayfaya dön