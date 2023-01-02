Enflasyon cezaevlerini nasıl etkiledi?

Enflasyon cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin yaşamını da olumsuz etkiliyor. Enflasyon ve döviz kurundaki artışlar fiyatlara yansıdıkça, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülerin de harcamaları giderek artıyor. Bu masrafları karşılamak ise cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin omzundaki yükü artırıyor. Mahpuslar cezaevlerinde temel ihtiyaçlarını kendi bütçelerinden karşılamaya çalışıyor. Mesela aydınlatma hariç televizyon, su ısıtıcısı, buzdolabı gibi cihazlar için tüketilen enerjiyi kendi ceplerinden ödemek zorundalar. Hem de konut değil, daha pahalı olan sanayi elektriği bedelleri ile…

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