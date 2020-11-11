"Enfekte olmuş sağlık personeli çalıştırmak iflas beyanıdır"

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın enfekte olmuş sağlık çalışanlarının gerektiğinde klinik, muayenehane ve bakım evlerinde görev yapabileceklerine yönelik açıklaması tartışma konusu oldu.

Katolik Haber Ajansı'na (KNA) açıklamalarda bulunan Hasta Sağlığı Koruma Vakfı (Stiftung Patientenschutz) Yönetim Kurulu Üyesi Eugen Brysch, "Koronavirüs bulaşanların çalışmaya devam etmesi siyasi bir iflas beyanıdır" dedi.

Perşembe günü düzenlenen Alman Bakım Personeli Günü etkinliğinin kapanışında konuşan Spahn, bakım evlerinde veya kliniklerde izolasyon ve karantina önlemleri nedeniyle bakım hizmetinin aksaması durumunda, temas halinde olan personelin günlük test yapılarak ve FFP2 maskeleri ile çalışmaya devam etmesinin şart olabileceğini açıklamıştı.

Bu açıklamaya tepki gösteren Brysch bir strateji değişikliği çağrısında bulundu. Virüsün peşinden koşmanın bir anlamı olmadığını ifade eden Brysch, mevcut PCR testleri stratejisi ve karantina uygulamalarını "çıkmaz sokak" olarak tanımladı.

"Hastaneler ve huzurevleri bu yöntemlerle duvara çarpıyor" diye konuşan Brysch, "Pozitif olarak test edilen 38 klinik çalışanına ilaveten 600 çalışan karantinaya alınıyorsa, personel sıkıntısı oluşacağı önceden programlanmış demektir" ifadesini kullandı.

Hastanelerde ve huzurevlerinde çalışan tüm personel için hızlı testlerin sistematik ve günlük olarak uygulanması gerektiğini sözlerine ekleyen Brysch, böylece 20 dakika içinde enfeksiyon durumu ile ilgili bilgi sahibi olunacağını kaydederek, ardından da bir PCR testi yapılması gerektiğini vurguladı.

"Gerekirse enfekte personel de çalışabılır"

Alman Yerleşik Doktorlar Birliği Başkanı Dirk Heinrich ise personel yetersizliği oluşması durumunda, korona ile enfekte olmuş hemşirelerin çalıştırılmasının kaçınılmaz olacağını söyledi. RTL ve ntv (Almanya) kanallarına konuşan Heinrich, "Zira bizim de elbette hastalarımızı kliniklerde ve muayenehanelerde tedavi etmemiz gerekiyor ve de istiyoruz" dedi.

Ancak Heinrich, bu koşulların acil durumlar için geçerli olacağını sözlerine ekleyerek, "Bunları önlemek için, şu anda halkla birlikte uyguladığımız bu önlemler kesinlikle gereklidir" şeklinde konuştu

dpa / TY,BK

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