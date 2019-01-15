Enes Kanter Trump'tan destek istedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'te forma giyen Enes Kanter, hakkında Interpol'de kırmızı bülten çıkarılması ve Türkiye'ye iadesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının girişimde bulunmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan destek istedi.

Gülen Cemaati mensubu olan ve kendisini "Hizmet'in hizmetkarı" olarak nitelendiren Kanter, Trump'ı Türkiye'deki insan hakları konusunu daha yüksek sesle dile getirmeye çağırdı. Reuters haber ajansına konuşan Kanter, Amerikan Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerden temsilcilerle görüştüğünü ancak Trump yönetimi ile henüz herhangi bir görüşme gerçekleştiremediğini belirterek "Başkan Trump ile Türkiye'deki insan hakları durumunu tartışmak üzere zaman ayrılmasını memnuniyetle karşılayacağını" söyledi. Reuters, Beyaz Saray'ın konuyla ilgili yorum yapmadığını belirtti.

26 yaşındaki basketbolcu görüşleri nedeniyle ölüm tehditleri aldığını, bu nedenle Perşembe günü takımının Londra'da oynayacağı maça katılmayacağını açıklamıştı. Reuters haber ajansına konuşan Kanter, "Türkiye'de kaçırılan, hapiste işkence gören, öldürülen insanlarla ilgili pek çok haber olduğunu" söyleyerek "Trump'ın Türkiye'de olup bitenlerle ilgili bu konuları kesinlikle gündeme getirmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Reuters haber ajansı, Fethullah Gülen ile söyleşi yapma başvurusunun, Gülen'in yardımcılarından Robin Sirin isimli bir kişi tarafından e-posta yoluyla geri çevrildiğini, e-postada "Gülen'in süregelen sağlık sorunları nedeniyle söyleşi taleplerini karşılayacak durumda olmadığının" belirtildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, Kanter hakkında kırmızı bülten çıkarılması için evrak düzenlediği, ayrıca Kanter'in ABD'den iadesi için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan talepname hazırladığı Salı günü kamuoyuna yansımıştı.

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