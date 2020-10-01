 Enerji Bakanlığı: Yavuz′u hazırlık için çektik | TÜRKİYE | DW | 05.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Enerji Bakanlığı: Yavuz'u hazırlık için çektik

Enerji Bakanlığı, Yavuz Sondaj Gemisi'nin geri çekilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, geminin bir sonraki göreve hazırlık için Taşucu Limanı'na döndüğünü açıkladı.

default

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından Yavuz Sondaj Gemisi'nin geri çekilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, geminin 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndüğü belirtildi.

Bakanlık, Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından geminin yeni bir lokasyonda sondaj faaliyetine devam edeceğini de vurguladı.

Geminin Silifke Taşucu Limanı'na çekildiği deniz trafiğini takip eden marinetraffic.com sitesi üzerinde tespit edilmişti. Geminin geri çekildiği haberlerinin basına yansımasının ardından Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nden açıklama geldi.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios, Yavuz'un konumunu değiştirip Türk karasularına hareket etmesini "sevindirici bir gelişme" diye nitelendirmiş, ancak bunun bir ilk adım olduğunu, "Barbaros" adlı Türk gemisinin sismik araştırma faaliyetlerine hâlâ devam ettiğini belirtmişti.

AB Sözcüsü de Yavuz'un çekilmesini yapıcı bir mesaj olarak değerlendirerek bu adımların devamının gelmesini umduklarını söyledi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i de 13 Eylül'de Antalya Limanı açıklarına çekmişti.

Stoltenberg'in Ankara ziyaretinde Doğu Akdeniz de konuşuldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bugün Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarda da Doğu Akdeniz krizi ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stoltenberg'le düzenlediği basın toplantısında NATO düzeyinde Yunanistan ve Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz görüşmelerine dikkak çekerek "Biz başından beri NATO'nun bu isteğine olumlu baktık, tüm toplantılara katıldık. Başlangıçta Yunanistan'ın olumsuz tutumları oldu ama şimdi Yunanistan'ın da bu toplantılara katıldığını duyuyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz" dedi.

NATO geçen hafta Türk ve Yunan askeri teknik heyetler arasında üç haftadır sürdürülen görüşmeler sonucunda, askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşıldığını açıklamıştı.

DW/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi

Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisi için Navtex ilan etmesinin ardından AB, Türk hükümetine Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere "derhal" son verme çağrısında bulunarak, bu faaliyetlerin bölgede "gerilimi artırdığını" ifade etti.  

Stoltenberg: Türkiye nüfuzunu tansiyonu düşürmek için kullanmalı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ankara’da bir araya geldi. Stoltenberg ortak basın toplantısında, Türkiye'nin nüfuzunu Dağlık Karabağ'da tansiyonun düşürülmesi için kullanmasını istedi.  

Benzer içerik

Symbolbild EU Türkei Flagge

Brüksel'de Türkiye ve Doğu Akdeniz zirvesi 01.10.2020

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarından oluşan AB Konseyi, Türkiye ile ilişkileri görüşmek üzere Perşembe günü Brüksel’de toplanacak. Toplantı öncesi, tırmanışta olan gerilimi yatıştırıcı mesajlar geliyor.

Türkei Das seismisches Forschungsschiff Oruc Reis bei Istanbul

Ankara ve Atina arasında Navtex gerilimi 04.10.2020

Yunanistan’ın dün yayımladığı 2 yeni Navtex'in ardından Türkiye de daha önce ilan ettiği Navtex'leri yeniledi. Gelişmelerin ardından Oruç Reis’in Antalya Limanı’ndan ayrılarak açıkta demirlediği bildirildi.

NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg

Stoltenberg: Türkiye nüfuzunu tansiyonu düşürmek için kullanmalı 05.10.2020

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ankara’da bir araya geldi. Stoltenberg ortak basın toplantısında, Türkiye'nin nüfuzunu Dağlık Karabağ'da tansiyonun düşürülmesi için kullanmasını istedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ankara ve Atina arasında Navtex gerilimi

Yunanistan’ın dün yayımladığı 2 yeni Navtex'in ardından Türkiye de daha önce ilan ettiği Navtex'leri yeniledi. Gelişmelerin ardından Oruç Reis’in Antalya Limanı’ndan ayrılarak açıkta demirlediği bildirildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  