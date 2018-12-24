 Endonezya′daki tsunami felaketinde ölü sayısı artıyor | DÜNYA | DW | 24.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Endonezya'daki tsunami felaketinde ölü sayısı artıyor

Endonezya’da meydana gelen tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 373'e yükseldi. Uzmanlar volkanik hareketliliğin başka tsunami felaketlerine de yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Indonesien Carita Tsunami Rettungsarbeiten (Getty Images/E. Wray)

Endonezya'da volkanik hareketlilik sonucu meydana gelen tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 373'e yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bin 500 kişinin yaralandığını,128 kişiye ise ulaşılamadığını açıkladı. 

Nugroho, "Erken tsunami uyarı sisteminin bulunmayışı nedeniyle insanların kaçmaya vakitlerinin kalmadığını, bu yüzden de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini" ifade etti. Depremlerin neden olduğu tsunamilerin aksine volkan patlamalarının tetiklediği tsunamilerde yetkililerin yaklaşan tehlikye karşı bölge sakinlerini uyaracak vakti çok daha sınırlı.

2004'te 220 bin kişi hayatını kaybetmişti

Endonezya'daki tsunami felaketine Anak Krakatau Yanardağı'nda yaşanan patlamanın neden olduğu düşünülüyor. Tsunamiden yaklaşık yarım saat önce gerçekleşen patlama sonucu denizaltında toprak kayması yaşandığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, son aylarda yanardağdaki faaliyetlerin artmasının başka tsunami dalgalarına daha yol açabileceği uyarısında bulunuyor. 

Anak Krakotoa, 1889'da Krakatoa adlı volkanda meydana gelen 36 bin kişinin öldüğü patlamanın ardından oluşmuştu. "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan Pasifik Okyanusu'ndaki 40 bin kilometrelik deprem kuşağında yer alan Endonezya'da deprem ve volkanik patlamalar sıkça yaşanıyor. Son altı ayda üç doğal afetin vurduğu Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 2004 yılında yaşanan 9.1 büyüklüğündeki deprem sonucu 220 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Video izle 00:30
Şimdi canlı
00:30 dk

Endonezya'da Anak Krakatau yanardağının patlama anı

DW, AFP, dpa/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Endonezya'da tsunami felaketi

Endonezya'da volkanik hareketlilik sonucu oluşan tsunami en az 280 kişinin ölümüne neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. (23.12.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Endonezya’da tsunami onlarca can aldı  

Endonezya'da Anak Krakatau yanardağının patlama anı  

Benzer içerik

Endonezya'da Anak Krakatau yanardağının patlama anı 24.12.2018

Endonezya'da tsunamiye neden olan Anak Krakatau yanardağının patlama anı havadan görüntülendi. Tsunami nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Uzmanlar bölgedeki volkanik hareketliliğin başka tsunami felaketlerine yol açabilme riskine işaret ediyor.

Indonesien Sundastraße Tsunami

Endonezya'da tsunami felaketi 23.12.2018

Endonezya'da volkanik hareketlilik sonucu oluşan tsunami en az 280 kişinin ölümüne neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Endonezya’da tsunami onlarca can aldı 23.12.2018

Endonezya’nın Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı’nda meydana gelen tsunamide ilk belirlemelere göre en az 168 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Tsunamiye Krakatau Yanardağı’nın sebep olduğu ve ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

USA Patrick Shanahan (picture-alliance/AP Photo/J. Martin)

Trump'tan Pentagon'da sürpriz hamle

ABD Başkanı Trump, istifa eden ancak görevi Mart ayına kadar sürdürmesi öngörülen Savunma Bakanı Jim Mattis ile yolları 1 Ocak itibarıyla ayırıyor. Görevi geçici olarak bakan yardımcısı Patrick Shanahan üstlenecek. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  