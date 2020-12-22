Endonezya'da yolcu uçağı ile irtibat kesildi

Endonezya'da Sriwijaya Havayolları’na ait bir yolcu uçağı ile irtibat kesildi. Yerel saatle 14:40’da Cakarta’dan havalanan yolcu uçağının radardan kaybolduğu açıklandı. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Iravati Boing 737-500 tipi uçağın Borneo adasına gitmek üzere havalandığını ve uçakla irtibatın kesildiğini söyledi. Yetkili uçaktaki kaç yolcu bulunduğuna dair bilgi vermedi.

Endonezya medyasında yer alan haberlere göre uçakta yedisi çocuk 56 yolcu bulunuyordu. Mürettebat ise altı kişiden oluşuyor.

Yetkililer uçağın koordinatlarının belirlenmesi çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor.

Flightradar24, Twitter hesabından 27 yaşındaki uçağın radardan kaybolmadan önceki son bir dakika içinde yaklaşık 3 bin metre irtifa kaybettiği bilgisine yer verdi.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'na gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize düşmüştü. Kazada uçakta bulunan 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Reuters,dpa / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe