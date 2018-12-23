 Endonezya′da tsunami felaketi: 222 ölü | DÜNYA | DW | 23.12.2018

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DÜNYA

Endonezya'da tsunami felaketi: 222 ölü

Endonezya'da volkanik hareketlilik sonucu oluşan tsunami en az 222 kişinin ölümüne neden oldu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Indonesien Sundastraße Tsunami (picture-alliance/AP Photo)

Endonezya'da volkanik hareketlilik sonucu meydana gelen tsunami felaketinde222 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 800'den fazla kişinin yaralandığı felaket sonrası ekipler, kayıp olduğu açıklanan 28 kişiye ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

Tsunami felaketi, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana geldi. Şiddetli dalgalar bölgede aralarında otellerin de olduğu yüzlerce binayı yerle bir etti.

Felaket sonrası kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor

Felaket sonrası kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor

Endonezya'daki tsunami felaketine Anak Krakatau adlı volkanda yaşanan patlamanın neden olduğu düşünülüyor. Tsunamiden yaklaşık yarım saat önce gerçekleşen patlama sonucu denizaltında toprak kayması yaşandığı tahmin ediliyor.

Endonezya'nın Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho felaket sonrası oluşan yıkımı gözler önüne seren bir videoyu Twitter'da paylaştı.

Anak Krakotoa, 1889'da Krakatoa adlı volkanda meydana gelen 36 bin kişinin öldüğü patlamanın ardından oluşmuştu. Endonezya'nın Jeoloji Ajansı, bölgedeki aktif 127 yanardağdan biri olan Anak Krakotoa'nın son günlerde faaliyete geçtine dair izler gözlemlediklerini söylüyor.

"Ateş Çemberi" olarak adlandırılan Pasifik Okyanusu'ndaki 40 bin kilometrelik deprem kuşağında yer alan Endonezya'da deprem ve volkanik patlamalar sıkça yaşanıyor. 2004 yılında Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yaşanan 9.1 büyüklüğündeki deprem sonucu 220 bin kişi hayatını kaybetmişti.

AFP,dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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