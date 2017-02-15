Endonezya'da Sinovac'ı tartışmaya açan ölüm

Endonezya'da Sinovac aşısı üzerinde deneyler yapan bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar Covid-19'dan hayatını kaybetti. Aşılamanın yaygın olarak Sinovac aşısı ile yapıldığı ülkede pandemideki en yüksek ölüm sayıları kaydediliyor.

Novilia'nın koronavirüsten hayatını kaybettiğini Kumparan haber ajansı duyurdu. Sindonews de devletin sahip olduğu ilaç şirketi BioFarma'nın bir yetkilisine dayandırdığı haberinde Endonezyalı bilim insanının Covid-19 protokollerine göre gömüldüğünü geçti.

Endonezya Kamu İktisadi Teşebbüsleri Bakanı Erick Thohir, ölümün BioFarma açısından "büyük bir kayıp" olduğunu söyledi. Thohir, "BioFarma'nın Sinovac ile işbirliği içinde yaptığı Covid-19 aşısının klinik deneyleri dahil olmak üzere onlarca klinik çalışmanın başında yer alan önde gelen bilim insanıydı" dedi.

50'lerinin başında olan Novilia'nın ölümüyle ilgili BioFarma'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da aşı kampanyası

Endonezya'da Sinovac aşısıyla aşılanan sağlık çalışanlarının Covid-19'dan hayatını kaybetmesi aşının etkisi ile ilgili soru işaretleri yaratıyor. Bağımsız veri toplayan kuruluş Lapor Covid-19'un açıklamasına göre, Endonezya'da Haziran ayından bu yana çoğu Sinovac aşısıyla aşılanmış 131 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bunlardan 50'sinin Temmuz ayı içinde öldüğü belirtiliyor. Akla, Sinovac aşısının son dönemde vakalardaki payı baskın hale gelen Delta varyantına karşı etkisinin düşük olup olmadığı sorusu geliyor.

Endonezya'da Çarşamba günü 34 bin 379 yeni vaka ve binden fazla ölümle en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti. Ülkedeki son dalgaya ilk kez Hindistan'da görülen Deltavaryantı neden oldu.

Sağlık uzmanı Alman milletvekili ne demişti?

Almanya Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili ve partisinin sağlık uzmanı Karl Lauterbach 18 Haziran tarihinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Delta varyantı Endonezya'ya ulaştı ve vaka patlaması tehlikesi var. Belli ki Sinovac aşısı Delta varyantına engel olmak için yeterince güçlü değil. Bu kötü haber, birçokları Sinovac oldu. Avrupa ve ABD'de pandemi sona ererken şimdi yoksul ülkeler için başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Singapur Sinovac aşısı olanları aşılı saymayacak

Öte yandan Singapur'da Sinovac aşısı olanların aşılı sayılmaması kararı alındı. Karara aşının bulaşıcılığı yüksek olan Delta varyantı karşısında yeterince etkili olduğuna işaret eden verilerin olmaması gerekçe gösterildi. Singapur Sağlık Bakanı Ong Ye Kung basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Elimizde Sinovac'ın enfeksiyon ya da hastalığın geçirilişi üzerinde ne kadar etkili olduğuna dair tıbbi ya da bilimsel bir dayanak ya da veriler yok" dedi. Karara göre ülkenin aşı programında yer alan Moderna ve BioNTech aşılarını olmuş olanlar aşılı sayılacak.

Yeni koronavirüs vakalarında Delta'nın ağırlık kazandığı Singapur'da ilk Delta vakası Mayıs ayında bir havalimanında görülmüştü. Ülke nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan yaklaşık 3 milyon 700 bin kişinin bir doz BioNTech ya da Moderna aşısı olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişi de iki dozu da oldu.

Sinovac, BioNTech/Pfizer'in yanı sıra Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan aşılardan biri.

Reuters / EC, HS

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