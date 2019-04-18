Endonezya'da seçim sonuçları protesto ediliyor

Endonezya'da 17 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı seçimi sonrası iki başkan adayının seçimi kazandıklarını iddia etmeleri nedeniyle başlayan gerginlik tırmanıyor.

Salı günü resmi sonuçların açıklanması sonrasında muhalefet adayı Prabowo Subianto'yu destekleyen göstericiler ve kalabalığı dağıtmak isteyen polis arasında çatışa çıktı. Polisin verdiği bilgiye göre 6 kişi öldü, 200 kişi de yaralandı.

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Joko Widodo Çarşamba günü yaptığı açıklamada durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Widodo "Bu ülkeyi geliştirmek isteyen herkesle birlikte çalışacağım ancak ülkenin güvenliğini, demokratik işleyişini ve ülkemizin bütünlüğünü bozmak isteyenlere anlayış göstermeyeceğim" dedi.

Ulusal polis teşkilatı sözcüsü Muhammed İkbal de çıkan olaylara ilişkin açıklamasında ölüme neden olan kurşunların polis tarafından gelmediğini söyledi.

"Polis gerçek kurşun kullanmadı"

Joko Widodo ve Prabowo Subianto (soldan-sağa)

İkbal, "Protestolara müdahale eden polisler gerçek kurşun taşımıyordu. Eğer birileri gerçek kurşun kullandıysa bu polis değildir" dedi.

"Protestoların kendiliğinden gelişmediğini aksine planlı bir şekilde düzenlendiğini” ifade eden teşkilat sözcüsü protestocuların çoğunun Jakarta dışından geldiğini tespit ettiklerini belirtti.

Polis teşkilatından diğer bir sözcü de Salı gecesi başlayan olaylardan göstericileri sorumlu tuttu. Sözcü, göstericilere dağılmaları konusunda ikazda bulunulduğunu grubun dağılmaması, taş ve fişeklerle karşılık vermesi sonrası göz yaşartıcı gazla müdahale edildiğini ifade etti.

Çıkan olaylarda bir polis merkezinin ve polis araçlarının ateşe verildiğini kaydeden sözcü, grubu polise saldırmaları yönünde kışkırtan en az 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ne olmuştu?

Endonezya Seçim Komisyonu Salı günü 17 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 55,5 oyla Joko Widodo'nun kazandığını duyurdu.

Seçimi yüzde 44,5 oy olarak kaybeden aşırı sağcı aday Prabowo resmi olmayan sonuçlara karşı çıkarak 300 bini aşkın sandığın sayım sonuçlarına göre oy oranının yüzde 62 olduğunu iddia etti. Rakiplerini seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlayan Prabowo seçim sonuçlarına itiraz yoluna gideceklerini belirtti.

dpa,AP/MY,BK

© Deutsche Welle Türkçe