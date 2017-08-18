Endonezya'da sandıklar kapandı

Endonezya'daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

Dünyanın bir gün içinde düzenlenen en büyük seçimlerinden biri olan yarışta öne çıkan mücadele, mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo ile ana muhalefetin adayı Prabowo Subianto arasında.

2014'teki seçimde iktidara gelen Widodo, beş yıl daha görevde kalabilecek için geçmişte askeri dikta döneminde özel kuvvetler komutanlığı yapan Subianto'yu geride bırakmaya çalışacak.

Yaklaşık 193 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Endonezya'da 800 binden fazla seçim merkezi kuruldu. 17 bini aşkın adadan oluşan ülkede ulaşılması güç bölgelere sandık ve oy pusulası götürülebilmesi için helikopter, tekne ve atlar kullanıldı.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan en kalabalık ülke konumundaki Endonezya'da yapılan anketler, Widodo'yu rakibinin yaklaşık 20 puan önünde gösteriyor. Ancak bazı uzmanlar yarışın daha yakın geçeceği görüşünde.

Siyasete 14 yıl önce küçük bir kentte belediye başkanı olarak giren iş adamı Widodo, 2014'teki seçimde de Subianto'ya karşı yarışmıştı. Widodo, rakibini yüzde 47'ye yüzde 53 oy oranıyla geride bırakmıştı.

İnce'nin miting fotoğrafını Endonezya diye yaydılar

Endonezya'daki seçim süreci, sosyal medyada yayılan birçok yalan haber ve asılsız paylaşımlara da sahne oldu.

Bunlardan birinde Türkiye'de çekilen bir fotoğraf da kullanıldı. Facebook'ta yapılan paylaşımlarda söz konusu fotoğrafın, Widodo'nun Batam kentinde düzenlediği bir mitingde çekildiği iddia edildi.

Endonezya'da çekilmiş gibi paylaşılan Türkiye fotoğrafı

Ancak fotoğraf, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi adayı Muharrem İnce'nin 23 Haziran 2018'de Maltepe'de düzenlediği mitinge aitti.

DW,AFP,AP/CÖ,EC

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