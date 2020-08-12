 Endonezya′da kiliseye intihar saldırısı | DÜNYA | DW | 28.03.2021

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DÜNYA

Endonezya'da kiliseye intihar saldırısı

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde, Gereja Katolik Kilisesi önünde intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi. Olayda yaralı sayısı 20'ye yükselirken, iki saldırgan yaşamını yitirdi.

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Dünyada en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke olan Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar'da yerel saatle 10.30'da Pazar ayini sırasında Gereja Katolik Kilisesi'ne yönelik  intihar saldırısı düzenlendi.

Makassar polisi tarafından yapılan açıklamada, yaralı sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi. Saldırıyı düzenleyen iki kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polis saldırganların yasaklanan terör örgütü İslam Cemaati'nin yerel ağına bağlı olup olmadıklarının araştırıldığını açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Patlamanın etkisiyle kilisede hasar meydana geldi. Kilisenin tamamen boşaltıldığı ve olay yerinin güvenlik çemberine alındığı bildirildi.

Kilisenin rahibi Wilhelmus Tulak, Paskalya öncesi yaptıkları ayin sırasında yğüksek bir patlama sesi duyduklarak “şoke” olduklarını belirtti. Rahip Tulak patlama sırasında kiliseye Pazar ayini için gelenlerin de olduğunu söyledi. Tulak güvenlik görevlilerinin kiliseye iki motorsikletliden şüphelendiğini ve kiliseye girmesini engellediğini ve motorsikletlilerden birinin patlayıcısını infilak ettirerek güvenlik görevlileri ve kiliseye gelenlerin yaralanmasına neden olduğunu anlattı.

Ülke alarm seviyesinde

Saldırı Zülkarneyn olarak da bilinen İslam Cemaati lideri Aris Sumarsono‘nun Aralık ayında tutuklanmasının ardından ülkenin yüksek düzeyde alarm seviyesinde olduğu bir dönemde geldi. Son dönemde saldırı ihtimali nedeniyle yapılan operasyonlarda ülke genelinde 64 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Endonezya 2022 yılında Bali'de meydana gelen ve 202 kişinin ölmesine neden olan bombalı saldırılardan bu yana İslamcı militanlarla mücadele ediyor. Ülkede bir mahkeme İslam Cemaati örgütünü 2008 yılında yasaklama kararı almıştı. Ülkedeki son yıllardaki en büyük saldırı 2018 yılında yaşanmış ve polis bu saldırının IŞİD'in yerel ağı tarafından yapıldığını açıklamıştı.  

AP, rtr, DHA / SSB, ETO

© Deutsche Welle Türkçe

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