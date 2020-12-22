Endonezya'da kaybolan yolcu uçağının düştüğü tahmin ediliyor

Endonezya’da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan yolcu uçağının düştüğü tahmin ediliyor. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı düşme şüphesini doğruladı. Endonezyalı yetkililer Cumartesi günü yaptıkları açıklamada , kurtarma ve arama ekiplerinin uçağın düştüğü tahmin edilen bölgeye gönderildiğini duyuruldu.

Sriwijaya Havayolları’na ait uçak Cakarta’dan havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Uçakla bağlantının, kalkışından dört dakika sonra kesildiği açıklandı. Endonezya Arama ve Kurtarma Ajansı Yöneticisi Bambang Suryo Aji düzenediği basın toplantısında, Borneo adasına gitmekte olan uçağı arama çalışmalarının Java adası açıklarında sürdüğünü duyurdu. Aji, "Uçağın Laki ve Lancang adaları arasında olduğu tahmin ediliyor" açıklamasını yaptı. Her iki ada da Java yakınlarında. Ajans yetkilisi uçağa ait olduğu tahmin edilen bazı parçaların bulunduğunu söyledi. Kompas adlı haber sitesine demeç veren bir yerel siyasetçi ise balıkçıların söz konusu bölgede bir patlama gördüğünü aktardı.

Endonezya Donanma yetkilisi Abdül Raşid de gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağın koordinatlarının belirlendiğini ve bölgedeki gemilere de iletildiğini belirtti.

Endonezya medyasında yer alan haberlere göre uçakta yedisi çocuk 56 yolcu bulunuyordu. Mürettebat ise altı kişiden oluşuyordu.

Flightradar24, Twitter hesabından 27 yaşındaki uçağın radardan kaybolmadan önceki son bir dakika içinde yaklaşık 3 bin metre irtifa kaybettiği bilgisine yer vermişti.



Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'na gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize düşmüştü. Kazada uçakta bulunan 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Reuters,dpa / HT,BÖ

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