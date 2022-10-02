Endonezya'da futbol faciası: 174 ölü

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde bulunan Malang kentindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda cumartesi günü oynanan futbol maçı sonrası yaşanan olaylarda ölü sayısı 174’e yükseldi. Endonezya Emniyeti'nden pazar günü yapılan açıklamada ölenlerin arasında iki polis memurunun da bulunduğu ve 180 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Malang’da yaşanan trajedi dünyadaki en büyük stadyum felaketlerinden biri olarak kayda geçti. Yetkililer, 42 bin seyirci alan Kanjuruhan stadyumunun tamamen dolu olduğunu ve üç bin kişinin maç sonrası sahaya zorla girdiğini bildirdi. Emniyet Müdürü Nico Afinta, "Hepsi anarşik değildi, sahaya yalnızca 3 bin kişi girdi” ifadelerini kullandı.

Endonezya'da kaybeden takımın 3 bin dolayında taraftarının sahaya inmesi sonucu yaşanan izdiham faciaya neden oldu. Fotoğraf: Yudha Prabowo/AP/picture alliance

Sinirli taraftarlar sahaya indi

Emniyetin paylaştığı bilgilere göre, Persebaya Surabaya takımının Arema Malang’ı 3-2 yendiği maçın ardından Arema Malang’ın sinirli taraftarları sahaya girdi. Polis, taraftarları yerlerine döndürmeye çalıştıklarını ancak iki polis memurunun ölmesinin ardından biber gazı kullandıklarını, bunun da kitlesel paniğe neden olduğunu belirtti. Emniyet Müdürü Nico Afinta, bir çıkışta izdiham yaşandığını, oksijen kalmadığını ve insanların nefessiz kaldığını, pek çok kişinin de ezilerek öldüğünü belirtti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, felaketin ardından ülkedeki futbol maçlarında güvenlik taraması yapılması talimatını verdi. Widodo, televizyondan yaptığı açıklamada ülkenin Gençlik ve Spor Bakanı, Emniyet Müdürü ve Endonezya Futbol Birliği’ne “futbol maçlarının detaylı bir değerlendirmesi ve güvenlik prosedürlerinin incelenmesi” talimatı verdiğini söyledi.

Endonezya Futbol Birliği, maçları bir haftalığına askıya alırken, Arema FC takımını sezonun geri kalanında kendi sahasında oynamasını yasakladı.

1989 yılında İngiltere’de Hillsborough Stadyumu’nda yaşanan ve 97 Liverpool FC taraftarının öldüğü, tribünün çöktüğü olay bugüne kadar dünya çapında yaşanan en büyük stadyum felaketlerinden biriydi. Ayrıca, 1964 yılında Mısır’daki stadyum isyanlarında 74 kişi ölmüş, 1964 yılında Olimpiyatlar esnasında Peru ve Arjantina arasında oynanan maç esnasında da 320 kişi ölmüş, bin kişi yaralanmıştı.

SID / AI, BÖ