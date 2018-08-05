Endonezya'da deprem: En az 142 kişi yaşamını yitirdi

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın turistik Lombok Adası'nda Pazar günü meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye yükseldi. Depremde yüzlerce kişinin yaralandığı tahmin edilirken, Bali Adası'nın da aralarında bulunduğu bölgelerde ilk belirlemelere göre yabancı uyruklu kimse yaşamını yitirmedi. 900 turist ülkden tahliye edildi.

Pazartesi gününün erken saatlerinde gün doğumuyla birlikte özellikle depremin merkez üssü olan adanın kuzeyinden gelen görüntülerde binaların ciddi bir şekilde hasar gördüğü ve kimisinin ise yerle bir olduğu anlaşılırken, Afetle Mücadele Dairesi ölü sayısının yükselmesini beklediklerini açıkladı.

Afetle Mücadele Dairesi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, düzenlediği basın toplantısında depremin etki alanın çok büyük olduğunu ve sarsıntıda Bali'de de iki kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı depremin yerin 10,5 kilometre altında gerçekleştiğini ve şu ana kadar 120 artçı şok tespit kaydettiklerini belirtti. Lombok Adası'nın bazı bölgelerinde enerji nakil ve iletişim hatları zarar görürken, Endonezya ordusu bölgeye tıbbi ve lojistik malzeme yüklü bir gemi gönderdiğini açıkladı.

Turistler kaçıyor

Depremin ardından Lombok ve Bali'deki birçok turist tatillerini kısa kesip adaları terk etmek için havalimanlarına yöneldi. Lombok'un en büyük yerleşimi Mataram'ın havalimanında uzun kuyruklar oluşurken, The Garuda Indonesia Havayolları turistlerin adadan ayrılabilmeleri için ek seferler koyduklarını açıkladı.

Air Asia CEO'su Tony Fernandes Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak ek seferler oluşturacakların söyledi. Lion Air ve Citilink gibi havayolu şirketleri de Lombok ve Bali'den kalkacak uçuşlarına olan talepte büyük bir artış olduğunu açıkladı.

Depremin hemen ardından tsunami uyarısı yapılsa da, su seviyesinde gözlenen sadece 15 cm'lik bir artıştan dolayı uyarı kısa bir süre sonra kaldırıldı. Lombok'un kuzeybatı sahiline yakın Gili adalarında 1000 civarı turist bölgeden tahliye edildi.

Seyahat uyarısı

Depremin yaşandığı sırada Mataram'da bulunan Singapur İçişleri Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam, o anda otelin 10'uncu katında bulunduğunu ve ayakta durmanın imkânsız halde olduğunu söyledi. Singapur hükümeti Pazartesi günü vatandaşlarını, zorunlu kalmadıkça Lombok'a seyahat etmemeleri yönünde uyarırken, orada bulunan vatandaşlarına da adadan ayrılma çağrısı yaptı.

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton da deprem sırasında Lombok'taki bir otelin 12'nci katında olduğunu ve sarsıntıdan dolayı yere kapaklandığını söyledi.

Deprem ülkesi

Endonezya Pasifik Okyanusu'nda "Ateş Çemberi" olarak bilinen devasa bir fay hattının üzerinde bulunuyor. Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Endonezya, Filipinler, Japonya ile Kanada, ABD ve tüm Orta ve Güney Amerika'nın batı kıyısından geçen 40 bin kilometrelik bu hatta gerçekleşen depremler tüm dünyadaki sarsıntıların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor. Ayrıca 120'den fazla aktif yanardağ ile Endonezya bu konuda dünyada lider konumda.

Lombok'ta Temmuz ayı sonunda da şiddetli bir deprem meydana gelmişti. 6.4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin Sumatra Adası açıklarında Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan tsunami felaketinde civardaki birçok ülkede toplam 230 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.

DW,AP,rtr/ÇÖ,BÖ

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