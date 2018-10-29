 Endonezya′da düşen uçağın karakutusu bulundu | DÜNYA | DW | 01.11.2018

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DÜNYA

Endonezya'da düşen uçağın karakutusu bulundu

Endonezya'da 189 kişinin öldüğü uçak kazasının aydınlatılması için umutlar arttı. Dalgıçlar uçağın karakutusunu çıkarmayı başardı.

Indonesien, Jakarta: Tanjung Priok: Angehörige begutachten Überreste des Lion Air Flug JT610 (Reuters/Beawiharta)

Endonezya'da düşen yolcu uçağına ait karakutulardan birinin bulunduğu açıklandı. Dalgıçlar, denizin 30 metre derinliğinde yaptığı aramalarda karakutuya hasar görmemiş bir şekilde ulaştıklarını duyurdu. Karakutu incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Karakutular, uçuş sırasında hangi irtifada, hızda ve yönde seyir edildiğini kayıt ediyor. Ayrıca uçuş ekibinin konuşmaları da karakutu tarafından kayıt altına alıyor. Bu nedenle karakutuya ulaşmak kazanın nedenini çözmek için kilit önem taşıyor. Yaydığı sinyal sayesinde bulunan karakutuların incelenmesi sonucu uçak kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı aydınlatılabiliyor.  

Cesetler hâlâ kayıp

Kurbanların cansız bedenlerini arama çalışmaları sürüyor

Kurbanların cansız bedenlerini arama çalışmaları sürüyor

Kazada hayatını kaybeden yolcuların cesetlerine ulaşma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar sadece bir yolcunun naaşının teşhis edilebildiği belirtiliyor. Arama çalışmalarına katılan dalgıçların, yolculara ait cüzdan, dergi, kıyafet gibi eşyalara ulaştığı da açıklandı. Zorlu hava koşulları altında gerçekleştirilen arama çalışmalarına helikopterler de havadan destek veriyor.

Lion Air’e ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçağı, Pazartesi günü kalkıştan 13 dakika sonra Cava Denizi'ne düşmüştü. Kazada 189 kişi hayatını kaybetmişti.

DW,AFP,dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe      

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