Endonezya'da can kaybı 800'ü aştı

Endonezya'da Cuma günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan tsunami nedeniyle en az 832 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, can kaybının binlere ulaşabileceğini belirtti.

Ulusal afet zararlarını azaltma biriminin sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, kurtarma ekiplerinin deprem ve tsunamiden etkilenen dört bölgeden sadece Palu'ya ulaşabildiğini açıkladı. "Diğer üç bölgeden henüz haber alamadık. İletişim çökmüş durumda. Elektrik hâlen yok" diyen sözcü, bu nedenle kesin can kaybı ya da hasar tespiti yapamadıklarını ifade etti.

Palu'da yıkılan bir köprü

Altı metrelik tsunami dalgaları

Felaketten en çok etkilenen bölge olduğu tahmin edilen Palu'da ise onlarca insanın yıkılan iki otel ve bir alışveriş merkezinin enkazı altında olduğu bildirildi. Sulawesi adasındaki Palu kentine, boyu altı metreye kadar varan tsunami dalgaları vurmuştu.

İnsanların yıkılan binaların altında kalarak ya da dev dalgalarla sürüklenerek hayatını kaybettiği felaketin ardından, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da bölgede yaşanan yıkımı görmek için Palu'ya gitti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo

Adadaki kurtarma faaliyetlerine katılmaları için bölgeye sevk edilen askerlere "Kardeşlerimden gece gündüz çalışmaya ve tahliye konusundaki her şeyi bitirmeye hazır olmalarını istiyorum. Hazır mısınız?" diye soran Endonezya Devlet Başkanı, "Hazırız!" yanıtını aldı.

DW,AFP,rtr/CÖ,BW

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