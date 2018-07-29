Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Endonezya'nın turistik adalarından Lombok'un merkez üssü olduğu deprem, yerin 10,5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu'ndan tsunami uyarısı yapıldı. Uyarı kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Afetle Mücadele Dairesi sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho depremin bazı bölgelerde maddi hasara yol açmış olabileceğini duyurdu. Komşu Bali Adası'nda da hissedilen deprem sonrası Mataram kentinde insanların panik içerisinde sokağa akın ettiği belirtildi. Depremde ilk belirlemelere göre üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Lombok'ta Temmuz ayı sonunda da şiddetli bir deprem meydana gelmişti. 6.4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya, "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan Pasifik Okyanusu'ndaki 40 bin kilometrelik deprem kuşağında yer alıyor.

2004 yılında Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yaşanan 9.1 büyüklüğündeki deprem sonucu 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

AP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe