 Endonezya′da 6.4 büyüklüğünde deprem | DÜNYA | DW | 29.07.2018

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DÜNYA

Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az 14 kişi hayatını kaybetti. Bölgede tsunami riski bulunmadığı açıklandı.

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Endonezya'nın turistik adalarından Lombok'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az 14 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer binden fazla evin zarar gördüğünü, 160'ı aşkın kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yedi kilometre derinlikte gerçekleşen ve yerel saatle 6 sularında meydana gelen deprem, bölgedeki birçok insanı uykuda yakaladı. Hayatını kaybedenler arasında 30 yaşındaki Malezyalı bir kadının da olduğu açıklandı. Çok sayıda köylü, yıkılabilecek binalardan zarar görmemek için civardaki tarlalara kaçtı.

Indonesien Erdbeben auf Lombok

Endonezya jeofizik ve meteoroloji kurumu, 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 124 artçı şok yaşandığını ancak tsunami riskinin bulunmadığını bildirdi.

Depremin adada en çok etkilediği bölge olan Sembalun'da elektrik kesintisi de yaşandığı bildirildi.

Endonezyalı yetkililer, doğa yürüyüşçülerinin tercih ettiği güzergâhların bulunduğu Rinjani Dağı'na ulaşan yolları heyelan tehlikesi nedeniyle geçici olarak kapattı. Rinjani ulusal parkındaki yürüyüşçü ve dağcılar da bölgeden tahliye edildi.

Deprem, yakınlardaki Bali adasında da hissedildi.

dpa,AP,rtr/CÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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