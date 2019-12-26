Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya Cuma sabahı şiddetli bir deprem ve artçı sarsıntılarıyla sallanıyor. Ülkenin Sulawesi adasında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde en az 35 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Cuma sabahı yerel saatle 1.30 sularında meydana gelen ilk depremin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Binlerce kişinin deprem nedeniyle panikleyerek sokaklara çıktığı ve yüksek bölgelere kaçtığı bildiriliyor.

Bati Sulawesi yerel hükümeti Sözcüsü Safaruddin Sanusi Majene ve komşu kent Mamuju'da arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybının artabileceğini söyledi. Ülkedeki afet ajansı Majene ve Mamuju'da 637 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tsunami uyarısı

Deprem tsunamiye neden olmadı ancak Endonezya Meteoroloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) Başkanı Dwikorita Karnawati artçı sarsıntıların devam edeceğini ve güçlü bir artçı depremin tsunamiye neden olabileceği uyarısında bulundu.

Cuma sabahı meydana gelen deprem öncesi Perşembe öğleden sonra 5.9 büyüklüğünde bir sarsıntı olmuştu. Cuma sabahı yaşanan depremin ardından en az 26 artçı sarsıntı meydana geldiği bildiriliyor. Depremde hastane, ev, otel ve bazı devlet binalarının zarar gördüğü belirtiliyor.

Endonezya Pasifik "Ateş Çemberi” olarak adlandırılan tektonik aktivitenin yüksek olduğu bir bölgede yer alıyor.

2018 yılında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunamide binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Reuters, AFP /SSB, EC

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