Endonezya'da ölü sayısı artıyor

Endonezya'nın Sulawesi adasında geçen cuma günü meydana gelen deprem ve tsunumide hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yetkililer arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Endonezyalı yetkililer enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları için gerekli teknik donanım ve akaryakıt konusunda sıkıntı yaşandığını açıkladı. Endonezya Ordusu iki büyük deprem ve tsunaminin ardından birçok yerde elektrik kesintisi yaşandığı için jeneratörlerin devreye konulduğunu duyurdu.

Ülkede depremden en çok etkilenen dört bölgeden biri olan Palu'da enkaz altından yine çok sayıda ceset çıkarıldı. Kumparan internet portalı polis yetkililerine dayandırarak verdiği haberinde ölü sayısının bin 200'ü aştığını duyurdu. Resmi makamlar ise ölü sayısı 844 olarak açıkladı. Ülkede salgın hastalıkların baş göstermesinden endişe edildiği için bugün toplu mezarların kazılması bekleniyor.

Uluslararası yardım talebi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo 260 milyon nüfuslu ülkeye uluslararası yardımların yapılabilmesi için harekete geçti. Devlet Başkanı hükümetin uluslararası yardımları kabul etmesine izin verdi. Hükümetin yatırımlardan sorumlu temsilcisi Tom Lembong yaptığı açıklamada bu haberi doğruladı.

Sulawesi adasında geçen cuma 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem tsunamiye yol açmıştı. Yetkililer tsunami dalgalarının yüksekliğinin altı metreye ulaştığını açıklamıştı.

dpa, AFP / HT, BÖ

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