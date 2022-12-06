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Endonezya parlamentosu Foto: ArşivFotoğraf: Azizah/detikcom
İnsan HaklarıEndonezya

Endonezya evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklıyor

2 saat önce

Endonezya parlamentosu, evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Yasaya aykırı hareket edenler bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek.

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Endonezya parlamentosu, evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Yasada, kanuna aykırı hareket edenlerin bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Yasa tasarısı ülkede tartışmalara ve protestolara neden olmuştu.

Yasa ile evlenmeden önce birlikte yaşamaya da  yasak getirildi. Yasanın bu maddesine aykırılık tespit edilmesi halinde altı aylık hapis cezası öngörülüyor. Ancak, polise yalnızca aile üyelerinden birinin şikayeti üzerine soruşturma açma yetkisi verildi. Bu şart, parlamentodaki liberaller ile muhafazakarlar arasındaki uzlaşma sonucu tasarıya dahil edildi. Yasa sadece Endonezya vatandaşları için geçerli olacak; ülkeyi ziyaret eden turistler ise yasa kapsamı dışında bırakıldı.

Yeni yasanın 2025 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İnsan hakları örgütlerine göre, evlilik öncesi cinsel ilişki ve birlikte yaşamayı suç sayan yasa insan haklarını ihlal ediyor.
İnsan hakları örgütlerine göre, evlilik öncesi cinsel ilişki ve birlikte yaşamayı suç sayan yasa insan haklarını ihlal ediyor.Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho/AA/picture alliance

Yasa tasarısı eleştirildi

Oylama öncesi insan hakları savunucuları milletvekillerine yasayı onaylamama çağrısı yapmıştı. İnsan hakları savunucularına göre, yasa tasarısı dünyanın en büyük İslam ülkesi ve üçüncü büyük demokrasisi olan Endonezya'da insan haklarına aykırı bir durum ortaya koyuyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch) Asya Direktörü Yardımcısı Phil Robertson, "Endonezya evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklayarak insan haklarını zedeleyen bir felaket yoluna girmek istiyor" dedi.

Turizmin önemli bir gelir kaynağı olduğu Endonezya'da turizmcilere de yasaya tepki gösterdi. Endonezya Turizm ve Endüstri Kurulu Başkan Yardımcısı Maulana Yusran, "Hükümetin gözlerini kapatmış olmasını büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. Turizm Bakanlığı'na böyle bir yasanın ne kadar zararlı olacağı konusundaki endişelerimiz ilettik" dedi.

Eleştirilere parlamentoda yanıt veren Endonezya Hukuk İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly ise "Çokkültürlü ve çok etnisiteli bir ülkede tüm tarafların menfaatlerini gözeterek bir ceza yasası oluşturmak kolay değil" dedi.

Pazartesi günü birçok Endonezya kentinde yüzlerce kişi söz konusu yasa tasarısını protesto etti. Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişki ve eşcinsellik halihazırdaki yasalara göre suç olmamakla birlikte ülkedeki muhafazakarlar tarafından tabu olarak görülüyor.

Şeriatın geçerli olduğu Aceh bölgesi ve Sumatra adasında ise evlilik dışı cinsel ilişki 100 kırbaç cezası ile cezalandırılıyor.

Reuters,dpa/BÖ,JD

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