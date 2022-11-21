Endonezya depreminde ölü sayısı artıyor

Endonezya'da en yoğun nüfusa sahip Cava Adasında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 162'ye yükseldi. 5,6 büyüklüğündeki depremde 326 kişi yaralanırken çok sayıda kişinin kayıp olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.

Batı Cava Valisi Rıdvan Kamil, ölümü teyit edilmiş kişi sayısının 162'ye yükseldiğini, yaşamını yitirenlerin çoğunluğunu çocukların oluşturduğunu açıkladı. Kamil, çok sayıda çocuğun, okul çıkışında ek derslere katılmak üzere dini eğitim veren kurslara gittiğini ve depreme kursta yakalandıklarını kaydetti.

Vali, enkaz altında çok sayıda kişi bulunduğuna işaret ederek ölü ve yaralı sayısının artmasını beklediklerini belirtti. Depremde ağır hasar gören 13 bini aşkın kişinin de tahliye merkezlerine götürüldüğünü bildirildi.

Endonezya Meteoroloji Ajansı, depremin ardından, büyüklüğü 1,8 ile 4 arasında değişen toplam 62 artçı sarsıntı gerçekleştiğini açıkladı. Şiddetli depremin, otomobille üç saatlik mesafede bulunan başkent Cakarta'da da hissedildiği belirtiliyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen fay hatlarının kesiştiği volkanik bölgede yer alan 260 milyon nüfuslu Endonezya'da deprem, tsunami ve volkanik patlamalara sıkça rastlanıyor. Şubat ayında Batı Sumatra'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 25 kişi yaşamını kaybetmiş, 460 kişi yaralanmıştı. 2021 yılı Ocak ayında da Batı Sulawesi'de yine 6,2 byüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 100'den fazla kişi ölürken 6 bin 500 kişi yaralanmıştı. Hint Okyanusunda 2004 yılında şiddetli deprem sonucu meydana gelen tsunami de, başta Endonezya olmak üzere bölgedeki onu aşkın ülkede toplam 230 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

AP,AFP/BK,EC