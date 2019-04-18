Endonezya başkentini değiştiriyor

Endonezya'da yıllardır süren bir tartışma, Devlet Başkanı Joko Widodo'nun bugün verdiği tarihi kararla bir adım öteye taşındı. Widodo, kabinenin gerçekleştirdiği özel oturumda, Endonezya'nın başkentinin değiştirilmesine yönelik planı onayladı. Binlerce adadan oluşan ülkenin şu anki başkenti Cakarta.

Endonezya Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro'nun oturum sonrası yaptığı açıklamaya göre, alınan karar, başkentin ülkedeki en kalabalık ada olan Cava'nın dışında bir yere taşınmasını öngörüyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo

Yeni başkentin neresi olacağı henüz açıklanmadı. Resmi haber ajansı Antara, öne çıkan adayın, Borneo adasındaki Palangkaraya kenti olduğunu bildirdi. Ajans, Palangkaraya'daki yetkililerin, bu şehrin seçilmesi ihtimaline karşı 300 bin hektarlık bir alanı hazırlattığını belirtti. Ancak Planlama Bakanı, ülkenin doğusundaki bir kente daha sıcak baktıklarını açıkladı. Bakan Brodjonegoro başka bir ayrıntı vermedi. Brodjonegoro, "Bu büyük bir iş. Bir yılda olup bitmesi imkânsız. On yıl kadar sürebilir" diye konuştu.

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 10 milyondan fazla insan yaşıyor. Ancak çevresindeki kasabalarla birlikte bu sayı 30 milyonu buluyor.

Trafik yoğunluğu, çevre kirliliği ve sel riski gibi faktörler nedeniyle başkentin Cakarta'dan başka bir yere taşınmasına dair tartışmalar uzun yıllardır yapılıyordu. Yeraltı sularının kontrolsüzce tüketilmesi nedeniyle giderek su altında kalan Cakarta, bu nedenle sel tehdidi altında. Hükümetin verilerine göre atık suların sadece yüzde 4'ünün arıtıldığı Cakarta'da, bölgedeki nehirler ve yer altı suyu kaynakları da hızla kirleniyor.

Trafik sorunu yılda 7 milyar dolar kaybettiriyor

Planlama Bakanı Brodjonegoro, Cakarta'daki trafik sorununun yılda 7 milyar dolar kayba neden olduğunu belirtti. Yeni başkent için 30-40 bin hektarlık bir alan gerektiğini ifade eden Brodjonegoro, şehrin nüfusunun ise 900 bin ila 1,5 milyon olacağını söyledi.

Brodjonegoro, Widodo'nun başkenti taşıma kararını verirken Endonezya'nın 260 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının Cava'da yaşadığı ve ülkedeki ekonomik faaliyetlerin bu bölgede yoğunlaştığı gerçeğini de göz önünde bulundurduğunu belirtti.

Widodo, seçim kampanyasında, ekonomik kalkınmayı Cava'nın dışına da yayacağı vaadinde bulunmuştu. Widodo'nun bu ay yapılan seçimler öncesindeki en önemli vaatlerinden biri de ülkedeki yetersiz altyapıyı geliştirmekti.

Widodo, kabine toplantısından önce yaptığı açıklamada, geçmişte Malezya, Güney Kore ve Brezilya'nın da yeni başkentler kurarak kalkındığını belirtti. Endonezya'da da uzun yıllardır bu konunun tartışıldığını ifade eden Widodo, "Ancak bu, şimdiye kadar planlı ve olgun bir tavırla yapılmamıştı" diye ekledi.

Endonezya'da 17 Nisan'daki devlet başkanlığı seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Widodo kazandı. Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden rakibi Prabowo Subianto ise kazananın kendisi olduğunu savunuyor. Resmi sonuçlar, 22 Mayıs'ta açıklanacak.

DW,AP,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe