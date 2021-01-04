Endonezya Çin aşısına "helal" onayı verdi

Endonezya'da Ulema Konseyi, Türkiye'nin de satın aldığı Çin'in koronavirüs aşısı CoronaVac'ın "helal" olduğunu açıkladı. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya'ya şimdiye kadar 3 milyon doz CoronaVac aşısı ulaştı.

Ulema Konseyi'nin Fetva Bölümü Başkanı Asorirun Niam Salih, aşının güvenilirliğiyle ilgili fetvanın Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu'nun yeşil ışık yakması halinde verileceğini söyledi.

Henüz aşıya ruhsat vermeyen ilaç kurumu, CoronaVac'la ilgili Türkiye ve Brezilya'da yapılan deneylerin sonuçlarının da dikkate alınacağını açıklamıştı. Endonezya'da aşıyla ilgili yapılan deneylere bin 620 kişi katılmıştı. Aşıya onay verildiği takdirde, halkın çekincelerini gidermek adına aşıyı ilk olarak Devlet Başkanı Joko Widodo'nun olacağı açıklandı. Aşı, Endonezya vatandaşları için ücretsiz olarak sağlanacak.

Endonezya, ConoraVac aşısı dışında, Novavaz, AstraZeneca ve BioNTech aşıları içinde anlaşmalar yaptı. Ülkede sürü bağışıklığının kazanılması için 181 milyon kişinin aşılanması gerektiği tahmin ediliyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo

Brezilya'daki deneylere göre CoronaVac yüzde 78 etkili

Brezilya'da CoronaVac'la ilgili yapılan son aşama deneyler olan ileri faz çalışmalarının sonuçları Perşembe günü açıklanmıştı. Buna göre aşının yüzde 78 düzeyinde etkili olduğu tespit edildi. Aynı aşıyla ilgili Türkiye'deki ilk sonuçlar yüzde 91,25 oranında etkinlik sağlandığını gösteriyor.

Aşıyla ilgili Brezilya'daki süreci yöneten tıp merkezi Butantan'ın direktörü Dimas Covas, 13 bin gönüllünün katıldığı testlerde 218 kişide koronavirüs olduğunu söyledi. Covas, hastalığa yakalanmış olan bir gruba gerçek aşı değil, plasebo verildiğini, geri kalanına ise gerçek aşı uygulandığını aktardı. Covas, aşı verilen gruptaki hastaların hiçbirisinin durumunun ağırlaşmadığını, hastalığı daha hafif geçirdiklerini tespit ettiklerini açıkladı.

Brezilya şu ana kadar tespit edile yaklaşık 8 milyon vaka ile dünyada ABD ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Ülkedeki ölü sayısı 200 bini geçti.

Türkiye, Brezilya ve Endonezya dışında, Singapur, Şili ve Tayland, CoronaVac sipariş eden diğer ülkeler.

AP, Reuters / GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe