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Endüstri 4.0

Dördüncü sanayi devrimi, geleneksel üretim süreçlerinin bilişim teknolojileriyle geliştirilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılmasına verilen addır. Nesnelerin İnterneti ya da Endüstri 4.0 kavramlarıyla da anılır.

Makineden makineye iletişim (M2M) ve ağ teknolojileri Endüstri 4.0'da belirleyici rol oynar. DW Türkçe'nin Endüstri 4.0 ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Robotlar çalışanlar için bela mı nimet mi? 03.10.2017

Endüstri alanında 'çalışan robot' ihtiyacı gitgide artıyor. Robotların hem gündelik hayatımızda hem de endüstride kapladığı yerin gitgide büyümesi bir yandan insan istihdamı için tehlike teşkil ederken, diğer yandan da yeni iş imkanları yaratıyor.
ARCHIV - Ein Mitarbeiter der Robert Bosch GmbH überprüft am am 31.03.2015 im Bosch Werk in Immenstadt (Bayern) mit einem Tablet die Betriebsdaten von vernetzten Maschinen für Metallspritzguss. Die Industrie erhofft sich in den kommenden Jahren Milliardengeschäfte durch intelligente Geräte und Maschinen. Foto: Daniel Maurer/dpa (zu lsw Vorausmeldung: «Digitalisierung in der Industrie» vom 25.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Endüstri 4.0 istihdamı azaltacak 22.10.2015

Araştırmacılar, Alman fabrikalarında hayata geçecek Endüstri 4.0 adlı dijitalleşmenin 60 bin kişilik istihdama mal olacağı uyarısında bulunuyor.

Yazıcıdan otomobil çıkacak 28.09.2015

Otomobil endüstrisi baştan sona yenilenmeye hazırlanıyor. ‘Endüstri 4.0’ koduyla başlatılan gelişmenin merkezinde ‘üç boyutlu yazıcı’ olacak.
14.07.2015++++ Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (l, SPD) trifft den chinesischen Minister für Industrie und Informationstechnologie (MIIT), Miao Wei, am 14.07.2015 in Peking. Beide Seiten vereinbarten einen Ausbau der Kooperation in der Entwicklung der Industrie 4.0 genannten Digitalisierung von Produktionsketten. Foto: Andreas Landwehr/dpa

İnovasyon'da Alman - Çin işbirliği 14.07.2015

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, iki günlük resmi bir ziyaret için Çin'e gitti. Almanya, fabrikalarda dijital teknolojiye dayalı akıllı üretim konusunda Çin ile işbirliği yapacak.
Industrie 4.0 in Action Presse-Highlight-Tour am 12. April 2015, ABB, Halle 11, A35 Frei zur Verwendung für Pressezwecke

Hannover'de robotlar görücüye çıktı 16.04.2015

Hannover Fuarı'nda bu yıl üretim teknolojisinde kaydedilen yeniliklerin yanı sıra, özellikle robotlarla yapılan üretimler ve üretim süreçlerinin birbiriyle bağlantı içinde olduğu 'Endüstri 4.0' sistemi öne çıkıyor.
Eine speziell für die Hannover Messe angelegte Produktionsstraße für die automatisierte Türmontage an einem VW Golf 7 steht am 06.04.2014 am Siemens Stand auf der Hannover Messe in Hannover (Niedersachsen). Die Industriemesse findet vom 7. bis 11. April 2014 statt. Foto: Christoph Schmidt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Sanayide bilişim çağı 09.04.2014

Bilişimdeki ilerlemeler nedeniyle sanayi dünyasında da devrim yaşanıyor. Endüstri 4.0 Hannover'de sanayicilerle buluştu.
Ingenieur Peter Knappe bedient am 06.04.2014 auf der Hannover Messe in Hannover (Niedersachsen) eine vollautomatische Montagezelle für Elektrofahrzeuge. Die Industriemesse findet vom 7. bis 11. April 2014 statt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Geleceğin fabrikaları 09.04.2014

Sanayi sektörü insansız fabrikalara hazırlanıyor. Hannover Endüstriyel Otomasyon Fuarı'nda yeni sanayi devrimi 'Endüstri 4.0' tanıtılıyor.