Dördüncü sanayi devrimi, geleneksel üretim süreçlerinin bilişim teknolojileriyle geliştirilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılmasına verilen addır. Nesnelerin İnterneti ya da Endüstri 4.0 kavramlarıyla da anılır.

Makineden makineye iletişim (M2M) ve ağ teknolojileri Endüstri 4.0'da belirleyici rol oynar. DW Türkçe'nin Endüstri 4.0 ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.