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Dördüncü sanayi devrimi, geleneksel üretim süreçlerinin bilişim teknolojileriyle geliştirilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılmasına verilen addır. Nesnelerin İnterneti ya da Endüstri 4.0 kavramlarıyla da anılır.
Makineden makineye iletişim (M2M) ve ağ teknolojileri Endüstri 4.0'da belirleyici rol oynar. DW Türkçe'nin Endüstri 4.0 ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Endüstri alanında 'çalışan robot' ihtiyacı gitgide artıyor. Robotların hem gündelik hayatımızda hem de endüstride kapladığı yerin gitgide büyümesi bir yandan insan istihdamı için tehlike teşkil ederken, diğer yandan da yeni iş imkanları yaratıyor.