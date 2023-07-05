En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseltiliyor

AKP Meclis Grup Başkanı Güler en düşük memur maaşının 22 bin 17 lira, ortalama memur maaşının ise 25 bin 15 TL olacağını açıkladı. Sunulan kanun teklifine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yeni düzenleme öngörülüyor.

Türkiye'de en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifi sunmasının ardından yaptığı açıklamada "Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ücretlerinde 1 Temmuz 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8077 TL'lik bir artışı öngörüyoruz" dedi.

En düşük memur maaşı Temmuz 2023 itibarıyla 22 bin 17 TL'ye çıkartılacağını vurgulayan Güler, Temmuz artış oranının yüzde 86'yı bulduğunu kaydetti. Güler, en düşük memur maaşının Aralık 2022'de 9 bin 105 TL, Ocak 2023'te ise 11 bin 848 olduğunu hatırlattı. Güler, ortalama memur maaşının Temmuz 2023 itibarıyla 25 bin 15 TL'ye yükseltileceğini ve zam oranının yüzde 74 olduğunu da sözlerine ekledi.

"İşçilerin refah sevilerinin artırılması amacıyla asgari ücreti 1 Temmuz 2023 itibarıyla net 11402 lira olarak belirlemiştik" diyen Güler, işverene yönelik asgari ücret desteğinin de 2023'ün sonuna kadar 500 liraya çıkarılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

AKP Meclis Grup Başkanı Güler, gelen bir soru üzerine emekli maaşlarına zammın teklifte yer almadığını belirtti.

Kanun teklifinin diğer maddeleri

AKP Grup Başkanı, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kurumlar vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni düzenlemeler yapılacağını da belirtti.

Buna göre, mevcut araçlardan ve yıl sonuna kadar tescil edilecek araçlardan bir kereye mahsus olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı kadar ek vergi alınması öngörülüyor.

Teklife göre, kurumlar vergi oranları 5 puan artırılacak. Söz konusu oran finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketlerinde yüzde 30, diğer şirketlerde yüzde 25 olacak.

Bunun yanı sıra, ihracat gelirlerinde elde edilen kazançlara uygulanan kurumlar vergisi indirimi 1 puan yerine 5 puan olarak uygulanacak.

Teklifte, kur korumalı mevduatta TL cinsi işlemler için uygulanan Hazine desteğinin Merkez Bankası'na devredilmesi öngörülüyor.

Akaryakıttan alınan ÖTV'de 6 aylık dönemler halinde yurtiçi üretici fiyat endeksi oranında artırılacak.

Ayrıca söz konusu vergi tutarları Cumhurbaşkanı tarafından beş katına kadar artırılabilecek.

25 kuruş olarak uygulanan plastik poşet ücretini Cumhurbaşkanı iki katına kadar artırabilecek.

DW/JD,BÖ