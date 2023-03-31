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Fotoğraf: Getty Images/C. McGrath
EkonomiTürkiye

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL yasalaştı

34 dakika önce

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi de 2 bin liraya çıkarıldı.

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İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen teklifle, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL'ye, emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında ödenen ikramiyeler bin 100 TL'den 2 bin TL'ye, gazilere ödenen aylık da asgari ücret seviyesine yükseltildi.

Yasaya göre; Yargıtay birinci başkan vekilleri, Danıştay başkan vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin kıstas aylık oranı da Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı olacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay birinci başkan vekilleri, Danıştay başkan vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri ile eşit duruma getirilecek.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı olacak.

Deprem, sel, yangın gibi afetler ile salgın hastalıklarda çalışma yürütenlere madalya ve nişan verilmesi de öngörülüyor. Buna göre, afetler ile salgın hastalıkların önlenmesinde ya da bunlarla mücadele edilmesinde verdiği katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılara ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

DW/CÖ,HS

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