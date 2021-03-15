En büyük satıcı ABD, en büyük alıcı Suudi Arabistan

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan yeni rapora göre tüm dünyada silah satışları küçük bir düşüş kaydetmekle birlikte yüksek seviyede olmayı sürdürüyor.

2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık dönem ile 2011-2015 yılları arasındaki dönemi karşılaştıran rapora göre silah satışları yüzde 0,5'lik bir düşüş kaydetti. Ancak son beş yıldaki silah satışının, 2005-2010 yılları arasındaki döneme göre yüzde 12 daha yüksek olduğu da belirtildi. Raporda son beş yıldaki silah satış hacminin, Soğuk Savaş sonrası dönemdeki rekor seviyesine yakın olduğu da ifade edildi.

ABD, Fransa ve Almanya silah satışlarını artırdı

SIPRI raporuna göre Almanya'nın yanı sıra ABD ve Fransa silah ihracatlarını artıran ülkeler. ABD açık ara ile en büyük silah ihracatçısı olmayı sürdürüyor. Tüm dünyadaki silah satışlarının yüzde 37'si ABD tarafından yapılıyor. Bu oran bir önceki beş yıllık dönemde yüzde 32 olarak kaydedilmişti. ABD'yi yüzde 20'lik pazar payı ile Rusya ve yüzde 8,2 ile Fransa takip ediyor.

Almanya'nın son beş yılda yaptığı silah satışı, bir önceki beş yıllık döneme göre yüzde 21 oranında daha yüksek. Tüm dünyadaki silah ihracatlarının yüzde 5,5'i Almanya tarafından yapılıyor. Dördüncü büyük silah ihracatçısı olan Almanya'dan silah alan başlıca ülkeler Güney Kore, Cezayir ve Mısır. Satılan silahların yaklaşık yarısını gemi ve denizaltılar oluşturuyor.

SIPRI raporunda Rusya ve Çin'in silah ihracatlarının düştüğü kaydedildi. Özellikle Hindistan'dan talebin kesilmesi nedeniyle Rusya'nın silah ihracatının karşılaştırılan iki dönem arasında azaldığı belirtildi. Buna rağmen Rusya dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısı olma konumunu sürdürdü. Rusya silahların yarıdan fazlasını Hindistan, Çin ve Cezayir'e satıyor.

Suudi Arabistan en büyük alıcı

Ortadoğu ülkelerinde silah alımları ise yüzde 25 oranında arttı. Dünyanın en büyük silah ithalatçısı olan Suudi Arabistan'ın aldığı silahlar yüzde 61 oranında arttı. Katar'ın silah alımlarındaki artış ise yüzde 361, Mısır'ın ise yüzde 136 olarak kaydedildi.

SIPRI uzmanı Pieter Wezeman "Geçen yirmi yılda silah satışlarındaki hızlı artışın sona erdiğini söylemek için erken" diye konuştu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kimi ülkelerin silahlanma harcamalarının düşeceğini belirten Wezeman birçok başka ülkenin ise korona krizi sırasında yeni kapsamlı silah anlaşmaları imzaladığını söyledi.

AFP, dpa, epd / EC, TY

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