Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkeme, tek tutuklu sanık Emre İper'in tahliyesine karar verdi.

Yargı reformu paketinin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından istinaf mahkemelerinde 5 yılın altında aldıkları cezası kesinleşenler için temyiz başvurusu, cezaevinde cezaları infaz edilenler için de tahliye imkanı doğmuştu. Bunun üzerine Cumhuriyet Gazetesi davasının tutuklu tek sanığı Emre İper için dün tahliye başvurusu yapıldı. Başvurunun ardından, Emre İper hakkında tahliye kararı verildi.

Uzun süredir tartışılan yargı reformu pakedi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasalaşmasının ardından 24 Ekim 2019 günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'de on binlerce kişinin yargılanma sürecini etkileyeceğini düşünen paketle birlikte beş yılın altında ceza içeren ve istinafta kesinleşen terör propagandası, Cumhurbaşkanı’na hakaret, devleti aşağılama, silahlı örgüt, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet gibi çeşitli suçlara temyiz yolu açıldı.

Bu kapsama giren suçlardan hüküm giyenlerin 15 gün içinde temyiz başvurusu yapması, halen cezaları infaz edilenlerin de cezalarının gözden geçirilmesi için başvuruda bulunmaları mümkün oldu.

Yargı reformu pakedi sonrası, "terör propagandası" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilen, Cumhuriyet Gazetesi davasının tek tutuklu sanığı Emre İper’in avukatları, İper için temyiz ve tahliye talebinde bulundu. İper’in yargılandığı mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, başvuruyu değerlendirerek İper’in tahliyesine karar verdi. Kandıra Cezaevi’nde bulunan Emre İper’in akşam saatlerinde tahliye olması bekleniyor.

Emre İper neden tahliye edilmemişti?

ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 2017’nin Nisan ayında tutuklanan Emre İper’in dosyası, daha sonra Cumhuriyet Davası iddianamesiyle birleştirildi. Cumhuriyet Davası iddianamesinde, İper hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Bilirkişi raporlarında, İper’in ByLock kullandığına dair herhangi bir ize rastlanmadı. Aralık 2017’de tahliye edilen İper, daha sonraki duruşmalarda sosyal medya paylaşımlarında "örgüt propagandası" yapmakla suçlandı. Nisan 2018’de açıklanan Cumhuriyet Davası kararında, İper 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Beş yılın üzerinde ceza alan Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Ahmet Şık’ın dosyalarına Yargıtay yolu açılırken, beş yıldan az hapis cezası alan Güray Öz, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Hakan Kara ve Emre İper, cezalarının infazı için Nisan 2019'da yeniden cezaevine girdi.

Yargıtay, bozma kararının beş yıl altında ceza alan ve hükmü kesinleşenlere de uygulanmasına hükmederek halen cezaevindekilerin salıverilmelerine karar vermiş, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik serbest bırakılırken, tutuklu bulunan Emre İper’in cezası onanmıştı.

DW / ŞŞ,ET

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