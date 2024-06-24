EMO'nun yangınla ilgili ön raporunda "ihmal" vurgusu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı üç mahallede 20 Haziran gecesi çıkan ve Mardin'in Mazıdağı ilçesine kadar geniş bir alana yayılan yangında can kaybı 15'e yükseldi.

Yangının çıkış sebebi hala net olarak bilinmezken Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi yangına ilişkin ön rapor yayımladı. Raporda yangının çıktığı yerin ekili olduğu, anızın görülmediği bilgileri yer aldı ve bölgedeki gerilim hatlarındaki ihmallere dikkat çekildi.

EMO Diyarbakır Şubesi'nin yayımladığı raporda, "Yangının çıktığı yerin ekili olduğu, anızın olmadığı görülmüştür. İletim hatlarında birçok noktada eklerin ve liflenmelerin olduğu tespit edilmiştir. Direkteki orta gerilim (OG) sigortalarının yerinde olmadığı, bunun yerine iletkenlerle bypass edildiği ve bu bağlantıların gevşeklikten dolayı arka (gazların kıvılcım anında ortaya çıkması ile oluşan elektrik olayı) sebebiyet verebileceği tespiti yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Birçok direkte kırık izolatörlerin olduğu, bu durumun da atlamalara sebebiyet verebileceğini belirten raporda, ekili alanlardaki OG hatlarında ağaç direkler olduğunu ve bu direklerin kullanılmasının uygun olmadığı belirtildi.

Hatların geçtiği güzergahlardaki direklerin etrafında yangınlara karşı bir önlem olmadığını ifade eden EMO, direk diplerinde süs betonu olmadığını ve otların direk dibinde biçilmediğini tespit etti. OG hatlarının dibindeki ağaçların atlamaya sebep olabileceğini vurgulayan raporda izolatörlerdeki gevşek ve sıkı bağların tekniğe uygun yapılmadığı, şebekelerin bakım onarımının yapılmadığı ve teknik işletme sorumluluğu hizmetlerinden yararlanılmadığı belirtildi.

Savcılık da ön rapor yayımladı

Türk basınında yer alan haberlere göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yangının başladığı nokta olan Çınar ilçesine bağlı Köksalan köyünde jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Savcılık, görgü tanıklarının ifadeleri ile elde edilen deliller birleştirilerek yangınla ilgili bir ön rapor hazırladı. Raporda yangının elektrik kaynaklı olduğu tespitine yer verildi. Detaylı raporun ilgili kurumlar dinlendikten sonra önümüzdeki günlerde hazırlanacağı belirtildi.

DEDAŞ: Elektrikten kaynaklanmıyor

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ), yangına ilişkin açıklamasında yangının elektrik hatlarından kaynaklanmadığını açıklamış, yangının elektrik hatlarından kaynaklandığını iddia eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

DEDAŞ yaptığı açıklamada sosyal medyada paylaştığı videolarla yangının sebebi olarak elektrik tellerini gösteren İ.E'yi "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" yönünde suçlamıştı. DEDAŞ, Cumartesi günü paylaştığı açıklamasında "Oluşan her olumsuz durum karşısında şirketimizi hedef alan bazı çevrelerin yeni bir provokasyonu ile karşı karşıyayız. Anız yakımı sonrası başlayan ve ekiplerimizin ilk tespitlerine göre elektrik hatlarından kaynaklanmadığı belirlenen yangının, elektrik hatlarının tutuşması sonucu meydana geldiği iddiasının bazı çevrelerce dezenformasyon amaçlı ortaya atıldığı belirlenmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Yerleşim yerlerini de etkileyen yangında son olarak Zekiye Erdenli'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Yangından etkilenen 73 kişi taburcu edilirken, 2 kişinin ise tedavileri sürüyor. Yangında, Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da 8 bin 100 dönüm, Mardin'de ise 7 bin dönüm arazi yangından etkilenirken yangında 556 küçükbaş hayvanın öldüğü 250 yaralı hayvanın da Et ve Balık Kurumu'na kesime gönderildiği bildirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu yangından etkilenen Diyarbakır Valiliği'ne 3, Mardin Valiliği'ne ise 2 milyon lira kaynak aktarıldığını açıklamıştı.

DW, ANKA, DHA /EÇ, BÖ

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