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Politika

Emniyet'ten personele "intiharı önleme" eğitimi

10 saat önce

Emniyet'ten personele "intiharı önleme" eğitimi verilmeye başlandı. Bunun için aralarında psikiyatri ve psikoloji anabilim dallarından da akademisyenlerin yer aldığı bir Bilimsel Danışma Kurulu oluşturuldu.

https://www.dw.com/tr/emniyetten-personele-intihar%C4%B1-%C3%B6nleme-e%C4%9Fitimi/video-61906980
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