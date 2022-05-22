Emniyet'ten personele "intiharı önleme" eğitimi

PolitikaEmniyet'ten personele "intiharı önleme" eğitimi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoPolitika10 saat önce10 saat önceEmniyet'ten personele "intiharı önleme" eğitimi verilmeye başlandı. Bunun için aralarında psikiyatri ve psikoloji anabilim dallarından da akademisyenlerin yer aldığı bir Bilimsel Danışma Kurulu oluşturuldu. https://www.dw.com/tr/emniyetten-personele-intihar%C4%B1-%C3%B6nleme-e%C4%9Fitimi/video-61906980Reklam