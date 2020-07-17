Emniyet'ten "İmamoğlu'na suikast" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast hazırlığı içinde bulunan IŞİD'lilerin yakalandığına dair medyada çıkan haberler üzerine İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişiminin ya da bir suikastçının yakalanmasının söz konusu olmadığı belirtilerek "PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" açıklaması yaptı.

İBB sözcüsünden açıklama

İBB sözcüsü Murat Ongun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eylem talimatı bilgisinin kendilerine ulaştığını, ancak eylemcinin yakalandığı bilgisine sahip olmadıklarını açıkladı.

Ongun, "23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir" dedi.

Odatv'nin haberi

Haber portalı Odatv'de yayınlanan haberde IŞİD'in İmamoğlu'na yönelik suikast emri verdiği istihbaratı üzerine 23 Kasım'da İmamoğlu'nun koruma polislerinin uyarıldığı, ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilikle koordinasyon halinde İmamoğlu'nun güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtilmişti. Odatv, suikast girişiminde bulunmak için görevlendirilen IŞİD militanlarının son anda yakalandığı duyumuna yer vermişti.

Haberde bazı yazarların Kılıçdaroğlu ve diğer önemli isimlere yönelik suikastlar düzenlenebileceği yönündeki yazılarına dikkat çekilerek "Türkiye maalesef yeniden karanlık bir sürece sokulmak isteniyor, bunu görüyoruz. Umarız, hukuk ve sağduyu ağır basar" ifadelerine yer verilmişti.

DW/BK,BÖ

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