Emniyette aşırı sağcı hücre şüphesi Frankfurt dışına sıçradı

Frankfurt polis teşkilatı bünyesinde aşırı sağcı hücre kurdukları şüphesiyle beş polis memuru hakkında başlatılan soruşturmanın boyutu giderek büyüyor.

Frankfurt Allgemeine Zeitung’un (FAZ) haberine göre, Frankfurt dışındaki emniyet teşkilatlarına mensup bazı polis memurlarının da aşırı sağcı eğilimlere sahip olduklarından şüpheleniliyor.

Bu kapsamda Frankfurt polisine ait büroların yanı sıra aynı eyaletteki Marburg-Biedenkopf bölgesinde bulunan bir karakolda da arama yapıldı.

Soruşturmayı yürüten kişilerden alınan bilgilere dayandırılan haberde, Frankfurt emniyetinin, eyalet emniyet teşlikatına (LKA) bilgi aktarmaktan kaçındıkları yönündeki suçlamayı kabul etmedikleri belirtildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, LKA’nın soruşturmanın emniyet teşkilatının bizzat kendisini işaret ettiğinden haberdar olmadığını belirtti. Frankfurt emniyeti ise konuya yönelik bir açıklama yapmadı.

Pazartesi günü soruşturmayı Hessen Eyalet Emniyet Teşkilatı’nın (LKA) üstlendiği açıklanmıştı.

Türkiye kökenli avukata ırkçı tehdit mektubu

Seda Başay Yıldız NSU davasında (ortada)

Almanya'nın Frankfurt kentinde avukat Seda Başay Yıldız'a gönderilen bir tehdit mektubu, polis teşkilatı içerisinde aşırı sağcı bir hücre kurulduğu şüphesine yol açmıştı.

"NSU 2.0" imzasıyla gönderildiği öne sürülen mektupta avukata ırkçı hakaretler edildiği ve Almanya'yı terk etmediği takdirde "iki yaşındaki kızının katledileceği" ifadeleri yer almıştı.

Başay Yıldız'ın suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçen yetkililer inceleme başlatmış ve avukatın ikametgah bilgilerinin bir karakolda bulunan bir bilgisayardan elde edildiğini tespit etmişti.

Söz konusu bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının kendi aralarında WhatsApp grubu üzerinden ırkçı yazışmalar yaptıkları ve Adolf Hitler ve gamalı haç fotoğrafları paylaştıkları belirlenmişti.

Beş polis memuru hakkında yaklaşık bir hafta önce "halkı kine ve düşmanlığa teşvik etme" ve "anayasaya aykırı sembolleri kullanma" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Evleri aranan memurların cep telefonları ve sabit disklerine el konulmuştu. Memurlar görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız'ın müvekilleri arasında Usame bin Ladin'in eski koruması Sami A. da bulunuyor. Başay Yıldız ayrıca aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davada müdahil avukat olarak görev yapmıştı.

AFP/BÜ,GA

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