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Paris'in en küçük dairelerinden biri olan bu ev, turistlerin ilgi odağındaki yerler arasında.
Paris'in en küçük dairelerinden biri olan bu ev, turistlerin ilgi odağındaki yerler arasında.Fotoğraf: Niklas Emmoth/PantherMedia/Imago Images
EkonomiAvrupa

Emlak Endeksi: Avrupa'nın en pahalı kenti Paris

1 saat önce

Yapılan araştırma, Avrupa'da emlak fiyatlarının en yüksek olduğu kentin Paris olduğunu ortaya koydu. Paris'te metrekare fiyatı ortalama 13 bin 462 euro olarak hesaplandı.

https://www.dw.com/tr/emlak-endeksi-avrupan%C4%B1n-en-pahal%C4%B1-kenti-paris/a-62941524

Avrupa genelinde gerçekleştirilen bir araştırma, 2021 yılında emlak fiyatlarının en yüksek olduğu şehrin, Fransa'nın başkenti Paris olduğuna işaret etti. Satılık gayrimenkul bakımından en pahalı kent olan Paris'te metrekare fiyatının ortalama 13 bin 462 euro olduğu görüldü.

Muhasebe ve profesyonel danışmanlık gibi hizmetler sunan Londra merkezli uluslararası Deloitte şirketinin yayımladığı 2022 Emlak Endeksi'ne göre, ikinci sırada Almanya'nın Münih kenti yer aldı. Münih'te metrekare fiyatı 10 bin 500 euro çıktı. Münih'i İngiltere'nin başkenti Londra izledi.

Araştırma kapsamında Deloitte uzmanları, 23 Avrupa ülkesindeki 68 büyük kentte anketler gerçekleştirdi.

Londra'da metrekare fiyatı ortalama 8 bin 426 euro olarak görülürken Norveç'in başkenti Oslo'da 8 bin 417 euro, Alman kenti Frankfurt ise 8 bin 400 euro olarak hesaplandı.

Araştırma kapsamındaki 68 kent arasında metrekare fiyatının bin euronun altında olduğu şehirler sadece Varna ve Burgaz oldu. Karadeniz kıyısındaki bu Bulgar kentlerinde metrekare fiyatı ortalama 900 euro civarında hesaplandı.

En pahalı kiralar da Paris'te

Aylık kira bakımından da en pahalı kent Paris oldu. Paris'teki emlak kiralarında metrekare fiyatının ortalama 29,10 euro olduğu görüldü.

İngiltere'nin başkenti Londra
İngiltere'nin başkenti LondraFotoğraf: Victoria Jones/empics/picture alliance

Paris'i 26,56 euro ile Oslo, 25,12 euro ile Londra, 22,45 euro ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve 21,32 euro ile Norveç şehri Trondheim takip etti.

Bulgaristan, metrekare başına düşen en düşük kira ücretleri bakımından da ilk sırada yer aldı. Listenin son üç sırasında, 4,60 euro ile Bulgaristan'ın başkenti Sofya, 3,70 euro ile Varna, ve 2,90 euro ile Burgaz yer aldı.

Yüksek fiyatların nedenleri

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan emlak uzmanı Michael Müller, inşaat sektöründe fiyatların Avrupa genelinde yükseldiğini belirtti.

Tedarik zincirlerindeki sorunlar ve inşaat malzemelerindeki kıtlık, projelerin planlama ve uygulama aşamalarındaki riskleri artırdı. Müller, personel eksikliği ve enflasyonun da fiyatları artırdığını söyledi. Ancak yükselen faiz oranlarının talebi ve fiyat artışını yavaşlatabileceği düşünülüyor.

Araştırmaya göre, başta Polonya, Slovakya ve Macaristan olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde emlak piyasaları Ukraynalı mültecilerin gelişinden de etkilendi. Araştırmada, "2022'nin ikinci çeyreğinde, birçok dairenin Ukrayna'daki savaştan kaçan ailelerin kullanımına sunulmasıyla kiralık ev piyasalarındaki arz da azaldı" denildi.

Deloitte, emlak fiyatlarının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası başlayan savaşın etkisiyle 2022'de daha da yükselmesinin beklendiğini belirtti.

DW,dpa/CÖ,JD

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