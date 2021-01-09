 Emirates en güvenli havayolu şirketi | DÜNYA | DW | 12.01.2021

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DÜNYA

Emirates en güvenli havayolu şirketi

JACDEC’in Aero International dergisi ile hazırladığı listeye göre Emirates en güvenli hava yolu firması. Onu Etihad ve Scoot Tigerair izliyor.

Emirates Airbus A380

Emirates Airbus A380

Almanya Hamburg merkezli Jet Airliner Crash Veri Değerlendirme Merkezi’nin  (JACDEC) Aero International dergisi ile birlikte hazırladığı en güvenli havayolları listesi yayımlandı.

Yüz havayolu firmalarının, karıştıkları kazalar göz önüne alınarak yüzlük sistemde puanlandığı listede bir önceki yılın birincisi olan Emirates, 2020'de de birinciliği kaptırmadı ve geride bıraktığımız yılın en güvenli hava yolu seçildi.

Onu, çok küçük bir farkla Birleşik Arap Emirlikleri menşeili Etihad, Singapur menşeili Scoot Tigerair, İspanya menşeili Air Europe ve Finlandiya menşeili Dinnair takip etti.

2020 yılının  en güvenli on firması  ise şöyle: KLM (Hollanda), Transavia (Hollanda) Oman Air (Umman), Eva Air (Tayvan), Jetblue Airways (ABD) Cathay Pacific Airways (Hong Kong) Jetstar Airways (Avustralya), Easyjet (Britanya) , Jet2.com (Britanya).

Listede ayrıca Alman havayolu şirketi Eurowings 28’inci olurken Lufthansa,  2019’daki kaza sebebiyle geçen sene 35 sıra gerileyerek yerleştiği 56’ncı sıradan bir basamak daha düşerek ise 57’nci sırada yer aldı.

Uzmanlar havayolu trafiğindeki pandemi kaynaklı düşüş sebebiyle firmaların geçmişteki kazalarının daha belirleyici olduğunu belirtiyor. Zira JACDEC’in listesi son otuz yılda havayolu şirketlerinin karıştığı kazaları göz önünde bulunduruyor.

dpa / DBN,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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