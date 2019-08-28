Emine Bulut davası başladı

Geçen Ağustos ayında Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulu'tu öldüren Fedai Varan'a yönelik dava başladı. 38 yaşındaki Bulut'u boğazından bıçaklayarak öldürün Varan hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görülüyor.

Sanık Fedai Varan, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden, duruşma salonuna getirildi. Annesi gözlerinin önünde öldürülen F.B.V., güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna getirilmedi. Küçük kız, adliyede farklı bir odadan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmaya 81 ilden baro temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kadın dernekleri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP milletvekilleri, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Şenel, katıldı. Barolar ve kadın dernekleri dosyaya müdahil olma talebinde bulundu.

Sanık Varan'ın avukatı Ersoy Aytaç, kadın örgütlerinin duruşmaya müdahil olma talebine dair değerlendirilmesinin sorulması üzerine, davanın bir kadın cinayeti davası olduğunu ve kadın örgütlerinin davaya müdahil olması gerektiğini söyledi.

"Polise sığındı ama onu koruyamadılar"

Sanık avukatı dosyanın bir kasten adam öldürme dosyası değil kadın cinayeti dosyası olduğunu, boşanmış olsalar dahi bir aile içi şiddet dosyası olduğunu söyledi. Avukat Ersoy Aytaç, "Huzurdaki sanık eski eşini, çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri" dedi. Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut, ölmeden 2 saat önce kızı ile birlikte yarım saat kadar karakola sığınmıştır; ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı. Güvenlik görevlilerinin ihmali olup olmadığı araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sanık Fedai Varan ise susma hakkını kullanmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı. Mahkeme başkanının iddianameyi okuması ardından yine susma hakkını kullanmak isteyen sanık, 19 Ağustos'ta konuyla ilgili ifade verdiğini belirtti. Bunun üzerine Fedai Varan'ın ifadesi okundu.

İfadede Fedai Varan'ın, Emine Bulut'u öldürdükten sonra babası Ahmet Bulut'u aradığı ve "Çocuğumu aldınız, ben de sizden kızınızı aldım" dediği belirtildi. Duruşmada SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen Emine Bulut'un kardeşi Bekir Bulut, salonda bulunan diğer kardeşi Kazım Bulut'u suçlayarak, "Ablamı kaçırmakla, öldürmekle tehdit etti" dedi.

"Katiller kravat taktıkları için indirim almasın"

Duruşma öncesinde Kadın Meclisleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler adliye önünde bir araya geldi. 'Ölmek istemiyorum' yazılı pankart açan kadınlar, çeşitli sloganlarla kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Duruşma öncesinde bir açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, Emine Bulut ve tüm kadınlar için adalet istediklerini söyledi. Ataselim, "Katiller sırf kravat taktıkları için indirim alamasın, toprağın altında olan kadınlarla ilgili ileri geri konuşup, indirim almaya çalışmasınlar, haksız tahrik indirimi, pişmanlık indirimi almasınlar diye buradayız" ifadelerini kullandı.

Emine Bulut’un yaralı halde bulunduğu yerden çıkartılırken, 'ölmek istemiyorum' şeklinde feryat ettiği görüntüler sosyal medyada infiale yol açmış, Bulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Duruşma devam ediyor.

DW,DHA,BK/GA

©Deutsche Welle Türkçe