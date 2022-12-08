Emin Alper: Açık bir sansür süreci işletiliyor

Yönetmen Emin Alper, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kurak Günler filmi için sunduğu finansal desteği geri istediğini açıkladı. Alper karar hakkında, "açık bir sansür süreci işletiliyor" ifadelerini kullandı.

Yönetmen Emin Alper, Cuma günü vizyona girecek olan Kurak Günler filmi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sağladığı destek fonunu Bakanlığın geri istediğini açıkladı. Alper konuya dair açıklamasını sosyal medya hesaplarından paylaştı:

Emin Alper, "kamuoyuna duyuru" başlığıyla paylaştığı yazıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın filme sunduğu finansal desteği yasal faiziyle birlikte geri istediğini belirtti. "Bu karar, 2018 yılı Kasım ayında başvuru yaptığımız ilk taslaktan sonra, proje geliştirme sürecinde senaryoda gerçekleştirdiğimiz değişikliklerin uygun görülmemiş olması gerekçesiyle alınmıştır" ifadelerine yer veren Alper, kararın "filmi karalamaya dayalı medya kampanyalarının baskısıyla" alındığını belirtti.

Yönetmen, "dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde kamu fonları destek verdikleri filmlerin senaryolarındaki değişiklikleri denetlemez. Senaryolar yazıldığı andan çekim gününe kadar, proje geliştirme sürecinde, çekim sırasında, sette ve en nihayetinde kurguda değişir" sözlerine yer verdi.

"Keyfi ve son derece tehlikeli"

Kararı "keyfi" ve "sinemanın geleceği için son derece tehlikeli" olarak değerlendiren Alper, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2019'da yapılan yönetmelik değişikliğiyle, senaryolar üzerindeki değişiklikleri takip etmek bahanesiyle eserlerimize yönelik açık bir sansür süreci işletmektedir" dedi.

Emin Alper, filminin Cannes Uluslararası Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden tek uzun metraj film olarak bu sene yer aldıklarını belirttiği yazıyı, "Ne yazık ki, filmimizin başına gelenler, ülkemizde hiçbir başarının cezasız kalmadığının talihsiz bir örneği" cümleleriyle sonlandırdı.

Kurak Günler filmi Film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim ve avukat oğlu Şahin, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Film dünya prömiyerini bu sene 75. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Ekim ayında 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden En İyi Yönetmen ödülü dahil olmak üzere dokuz ödül kazandı. Kurak Günler Cuma günü Türkiye'de vizyona giriyor.

DW / AI,ET