Emekli amirallerin gözaltı süresi uzatıldı

"103 amiraldan Montrö bildirisi" soruşturması kapsamında gözaltında bulunan emekli 10 amiral, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi. Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, emekli amirallerin gözaltı sürelerinin dört gün uzatılmasına karar verdi. Emekli amiraller, adliyedeki işlemlerin ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu "103 amirelden Montrö bildirisi"ne imza atan emekli amiraller hakkında "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, "söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan 10 şüpheli" 5 Nisan Pazartesi günü gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Soruşturma kapsamında el konulan dijital materyallerin çokluğu, buna bağlı olarak incelemelerinin hâlen devam etmekte olduğu, HTS analiz çalışmalarının sürdüğü, şüpheli sayısının fazlalığı, henüz ifadelerinin alınmadığı, üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti birlikte değerlendirildiğinde" 10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin uzatılması talebinde bulundu.

Gözaltında bulunanlar emekli amirallerin Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal olduğu belirtildi.

Yaşı 70'i aşkın 4 emekli amirale ise pazartesi günü emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldığı öğrenildi.

Eski Cumhuriyet savcısından suç duyurusu

Montrö bildirisinin yankıları sürerken, emekli amirallerin cep telefonu ve bilgisayar gibi elektronik cihazlarına el konulma şekli ise tepkiyle karşılandı. Eski Cumhuriyet savcılarından Ömer Faruk Eminağaoğlu, gözaltına alınan 10 amiralin yedekleri alınmadan teknolojik cihazlarına el konulmasının "hukuk dışı" olduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Eminağaoğlu DW Türkçe'ye "Biz hukukun arkasındayız ve hukukun korunmasını istiyoruz. Gereğini yapacağız" dedi. Eminağaoğlu, amiraller gözaltına alınırken "yasa dışı" işlem yapılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu işlemleri kim yaptıysa suç işlemiştir. Haklarında yasal işlem yapılması hukukun gereğidir" ifadelerini kullandı.

DW/JD,HK,SÖ

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