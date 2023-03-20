Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret ederek destek istedi. HDP, destek talebini Emek ve Özgürlük İttifakı paydaşları ile görüşecek. HDP'de şu anki eğilim destek verilmesi yönünde.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede "Kürt sorununun çözüm yeri Meclis'tir" vurgusu ön plana çıkan mesaj olurken hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Sancar'ın "yeni bir başlangıç" mesajı da dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre görüşme oldukça olumlu geçerken Emek ve Özgürlük İttifakı'nda eğilim Kılıçdaroğlu'na destek yönünde.

CHP ve HDP heyetlerinin TBMM'de gerçekleşen görüşmesinde Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. HDP'de ise Eş Genel Başkanlar Buldan ve Sancar'a Parti Sözcüsü Ebru Günay ve Grup Başkanvekili Saruhan Oluç eşlik etti. 1 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, buldan ve Sancar açıklamalarda bulundu.

HDP Genel Merkezi Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

"Görüşme olumlu"

DW Türkçe'ye bilgi veren CHP ve HDP kaynakları görüşmenin oldukça olumlu ve sıcak bir atmosferde geçtiğini ifade etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın hazırladığı "Güçlendirilmiş parlamenter sistem", "Anayasa değişikliği" ve "İktidara gelinmesi halinde izlenecek ortak politikalar"a dair 3 belgeyi HDP'ye sundu. HDP tarafı ise daha önce hazırlanan 11 maddelik tutum belgesini Kılıçdaroğlu'na sundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 dakikalık basın açıklamasında görüşmede ele alınan tüm başlıkları açıkladığını kaydeden HDP kaynakları, "Bizim tutum belgemizde de dile getirdiğimiz bazı başlıklara da Kılıçdaroğlu değindi. Açıkladığı başlıklar dışında bir konu gündeme gelmedi" dedi. Görüşmede "HDP'ye bakanlık" ve "Abdullah Öcalan'a tecritin kaldırılması" gibi başlıkların gündeme gelmediği belirtildi.

Eğilim destek verilmesi yönünde

HDP, Kılıçdaroğlu görüşmesindeki başlıkları önce kendi kurullarına ardından da Emek ve Özgürlük İttifakı paydaşlarına taşıyacak. HDP içerisinde yapılan ilk yorumlarda Kılıçdaroğlu tarafından verilen mesajların olumlu olduğu ve destek verilmesi kararının çıkmasının yüksek ihtimal olduğu değerlendirildi. TİP ve EMEP'in de Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasına olumlu yaklaştığı belirtildi. İttifak paydaşları bu hafta içerisinde bir araya gelecek ve ardından bir basın toplantısı ile kamuoyuna kararlarını açıklayacak. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması bekleniyor.

İYİ Parti cephesinde de Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi yakından takip edildi. Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı"nın belgelerine sahip çıkan" konuşması ve "Kürt sorununda çözüm yerinin Meclis olduğuna" dair mesajları olumlu karşılandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fotoğraf: Emin Sansar/AA/picture alliance

Şentop'tan yanıt

Kılıçdaroğlu, HDP görüşmesi sonrasında TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşmaların tutanaklarda "bilinmeyen bir dil" diye yazıldığınıı ifade ederek, "TBMM'de kürsüde konuşulur, 'İngilizce' yazar parantez içinde, bu söz İngilizcedir, Fransızca söz Fransızcadır vs. Her şey yazılır. Konuşma metninin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman 'bilinmeyen bir dil' deniyor. Ya Allah aşkına bu ülkenin insanlarının vicdanlarına sesleniyorum; TRT'nin TRT Kürdi diye bir kanalı var, yayın yapıyor. Nasıl olurda buraya 'bilinmeyen bir dil' diye yazıyorsunuz? Binlerce yıldır konuşulan bir dili neden 'bilinmeyen bir dil' diye yazıyorsunuz?" dedi.

Bu sözlere Meclis Başkanı Mustafa Şentop yanıt verdi. Şentop gazetecilerin soruları üzerine, "HDP'li milletvekili arkadaşların bazıları ısrarla 'bilinmeyen bir dil' iddiasını ortaya atıyorlardı. Son 1 senedir aşağı yukarı onlar da ikna oldular. Propaganda için başka bir yol, başka bir isim bulmuşlar gibi geldi bana. Kürtçe için özel bir uygulama yok. 'Bilinmeyen dil' diye bir ifade kullanılmıyor. Ne oluyor? Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklarda Türkçe kullanılıyor. Türkçe dışında bir kelime kullanıldığı zaman bu tutanağın metnine yazılmıyor, bir dipnot işareti kullanılarak dipnotta atıf 'Türkçe olmayan kelime veya kelimeler kullanılmıştır' diye yazılıyor" dedi.

MHP Genel Merkezi Fotoğraf: DW/U. Danisman

MHP'den görüşmeye tepki

Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yalçın, "Siyasi tarihimizdeki pazarlıkların en çirkini, en kirlisi, en utanmazcası gerçekleşti. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; PKK'nın siyasi kanadının ayağına gitti, eşiğine yüz sürüp cephane ve militan desteği istedi" açıklaması yaptı. Semih Yalçın, "Kılıçdaroğlu tarafından PKK'nın mazbatalı temsilcilerine verilen demokratik özerklik sözleri tekrarlandı. Bununla da yetinilmedi, bölücübaşına özgürlük ve Kandil piyonlarına da bakanlık teklifinde bulunuldu" iddiasında da bulundu.

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