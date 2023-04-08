Emek Özgürlük İttifakı seçim mutabakat bildirgesini açıkladı

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan beş parti ve örgüt 81 ilde Yeşil Sol Parti ortak listeleriyle seçime katılacak. TİP 49 ilde seçime kendi listeleriyle girecek.

Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs Seçim Mutabakat Bildirgesi'ni Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Açıklamaya göre İttifak içerisinde yer alan Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) 81 ilde Yeşil Sol Parti çatısından seçimlere ortak listelerle katılacak. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise 49 ilde seçime kendi listeleriyle girecek.

Ankara'daki Mülkiyeler Birliği'nde yapılan basın toplantısında seçim mutabakat bildirgesini okuyan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın "Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde olduğu gibi Milletvekili Seçimleri'nde de esas olarak tek adam rejimine son vermeyi hedeflemektedir" dedi.

TİP 49 il 52 seçim çevresinde kendi listeleriyle girecek

EHP, EMEP, HDP, SMF ve TÖP'ün seçimlere 81 ilde Yeşil Sol Parti çatısından ortak listelerle katılacağını söyleyen Akın, "İttifakımız içerisinde yer alan TİP ise seçimlere 49 il ve 52 seçim çevresinde kendi listeleriyle girecek, diğer tüm il ve seçim bölgelerinde Yeşil Sol Parti'yi destekleyecektir. Varılan mutabakatta, tüm seçim bölgeleri tek tek incelenmiş, geçmiş dönemde HDP'nin kazandığı milletvekillikleri temel alınmış, hem oy sayısı hem de milletvekilliği bakımından bunun üzerinde bir kazanıma ulaşmak hedeflenmiştir" diye konuştu.

Milletvekili sayısını artırma hedefini gerçek kılacak bir yöntemde uzlaştıklarını belirten Akın, "Emek ve Özgürlük İttifakı olarak varmış olduğumuz bu ortak sonuç ve sizlerle paylaştığımız ortak seçim mutabakat bildirgemizle güçlü bir seçim kampanyası yürütmek üzere çalışmalarımızı yeni bir aşamaya taşımış bulunmaktayız" diye konuştu.

Akın "Bu kararımızın tek adam rejimine karşı sömürülen, ezilen halkların, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve bütün halk kesimlerinin, tüm bileşenleriyle birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçimlerden kazanarak çıkmasına hizmet edeceğine inanıyoruz" dedi.

Basın toplantısına Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, SMF'den Erdal Ataş, TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca katıldı.

Emek ve Özgürlük İttifakı 22 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı almıştı.

DW / EC,ET

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