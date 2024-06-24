EM 2024: Almanya grup lideri

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te A Grubu maçları dün oynanan Almanya-İsviçre karşılaşmasıyla tamamlandı.

Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

Zorlu mücadele berbaberlikle sonuçlandı Fotoğraf: Bernadett Szabo/REUTERS

İsviçre'nin golü 28'nci dakikada Ndoye'den gelirken, Almanya'nın golü 90+2'de Niclas Füllkrug tarafından kaydedildi. Almanya böylelikle 7 puanla grubu lider olarak tamamladı.

Almanya'nın golü uzatmalarda Niclas Füllkrug'dan geldi Fotoğraf: Julia Rahn/Pressefoto Baumann/picture alliance

A Grubu’nu İsviçre ikinci sırada tamamlayan İsviçre ise beraberliğin ardından son 16 turuna katılmaya hak kazanan bir diğer ülke oldu.

Almanya cumartesi akşamı İngiltere, Slovenya, Danimarka ve Sırbistan'dan oluşan C Grubu'nu ikinci ekibi ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın rakibinin kim olacağı bu akşam oynanacak maçların sonucunda belli olacak.

SID/BÖ,MAK

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