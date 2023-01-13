Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie öldü

Babası Elvis Presley gibi kendisi de şarkıcı alan Lisa Marie Presley'nin ABD'nin Kaliforniya eyaletinde öldüğü açıklandı. Bir çalışanı tarafından Los Angeles'in Calabas bölgesindeki evinde yerel saatle Perşembe sabahı yerde hareketsiz şekilde yatarken bulunan Presley'nin kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Presley Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "annesi Priscilla Presley ve ailenin diğer üyelerinin Lisa Marie'nin trajik ölümü karşısında şoka girdiği ve harap olduğu" belirtildi.

ABD'nin tanınmış magazin portalı TMZ'nin haberine göre Lisa Marie Presley, hareketsiz şekilde bulunduktan sonra evinden hastaneye kaldırılarak suni komaya sokuldu. Ancak Presley'in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı. Presley'nin aynı mülkte yaşayan eski eşi Danny Keough'un sağlık görevlileri gelmeden önce Presley'e kalp masajı yaptığı da belirtildi. TMZ'nin haberine göre Presley'in ölümüne intiharın neden olduğu düşünülmüyor.

Elvis Presley ve Priscilla Presley 1 Mayıs 1967'deki düğünlerinde Fotoğraf: imago/Cinema Publishers Collection

Babası öldüğünde 9 yaşındaydı

Lisa Marie Presley, Elvis ve Priscilla'nın tek çocuğuydu. Üç albüm çıkaran Lisa Marie Presley, geçmişte Michael Jackson'la yaptığı 1,5 yıllık ve ABD'li aktör Nicolas Cage ile yaptığı üç aylık evliliklerle de adından söz ettirmişti. Daha sonra aktör ve müzisyen Michael Lockwood'la evlenen Presley'nin ilk eşi ise 1994 yılında boşandığı Danny Keough'tu.

Babası Elvis Presley 1977'de 42 yaşındayken öldüğünde Lisa-Marie ise 9 yaşındaydı. Şu anda 77 yaşında olan annesi Priscilla Presley, ölümünün ardından ABD'nin People dergisine yaptığı açıklamada kızı için "şimdiye kadar tanıdığım en tutkulu, en güçlü ve en sevgi dolu kadın" ifadelerini kullandı.

Presley, 14 yaşındaki ikiz çocukları dahil dört çocuk annesiydi. Oğlu Benjamin Keough, 2020 yılında 27 yaşındayken hayata veda etmişti.

AFP,dpa/HS,EC