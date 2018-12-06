Elvis Presley "trafik ışığı" oldu

Hessen eyaletindeki Friedberg kentinin trafik ışıklarında artık Elvis Presley figürleri görmek mümkün. Söz konusu figürler, Friedberg'de ismini ABD'nin efsanevi rock and roll" yıldızından alan Elvis Presley Meydanı'nın etrafındaki trafik ışıklarına yerleştirildi.

Friedberg kent yönetiminden Sosyal Demokrat Partili (SDP) Marion Götz, Wetterauer Zeitung'a yaptığı açıklamada, özellikle turistlerin ilgisini çekmesini bekledikleri bu trafik ışıkları için belediye bütçesinden 900 euro ödendiğini belirtti. Götz, polisi Elvis figürleri konusunda ikna etmelerinin üç ay aldığını söyledi.

Frankfurt yakınlarındaki Friedberg, 1977 yılında yaşamını yitiren Presley'nin hayatında önemli bir yer tutuyor. Ekim 1958'den Mart 1960'a kadar Friedberg'deki ABD üssünde askerliğini yapan Presley, yakınlardaki Bad Nauheim’de yaşadı. Bad Nauheim'de daha sonra evleneceği Priscilla Beaulieu ile tanıştı.

Elvis Presley kent için özel bir öneme sahip

Her iki kent de da Presley'i unutturmamaya kararlı. Friedberg'deki yeni trafik ışıkları Çarşamba günü faaliyete geçerken, Bad Nauheim 2002 yılından beri "Avrupa Elvis Festivali" düzenliyor. Bad Nauheim, yıllardır Presley hayranları tarafından ziyaret ediliyor. Presley'nin hayranları, ünlü şarkıcının kaldığı otelin önündeki anıta çiçek, mum ve hediye bırakarak 42 yaşında ölen yıldızı anıyor. Presley'nin heykelinin de dikilmesi planlanıyor.

Almanya'da trafik ışıklarında ünlü isimlerin figürlerinin kullanılması oldukça yaygın. Ludwig van Beethoven'in doğduğu Bonn kentindeki ışıklarda ünlü Alman bestecinin figürleri kullanılıyor.

Komünizmin fikir babalarından Karl Marx’ın dünyaya geldiği Trier şehrinde ise geçen Mart ayında doğumunun 200’üncü yıldönümü nedeniyle Alman düşünürün figürü trafik ışıklarına yansıtılmaya başlamıştı.

DW/CÖ,GA

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