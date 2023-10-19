Musk'tan "X'i Avrupa'ya kapatabilir" iddiasına yalanlama

Eski adı Twitter olan X'in sahibi Elon Musk'ın Dijital Hizmetler Yasası'ndan (DSA) rahatsız olduğu için bu platformu AB'de kullanıma kapatma seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi. Musk bu iddiayı yalanladı.

İş dünyasından haberler yapan Business Insider sitesi, Elon Musk'ın Dijital Hizmetler Yasası'ndan (DSA) rahatsız olduğunu ve bu nedenle X'i Avrupa Birliği'nde kullanıma kapatmayı düşündüğünü öne sürdü. ABD merkezli yayın organı, bu haberi şirkete yakın bir kaynağa dayandırdı.

Ancak Musk, bu iddiayı X'te yaptığı paylaşımla yalanladı. Musk, Business Insider'ın haberinin "tamamen yanlış" olduğunu söyledi ve bu kurumun zaten "gerçek bir yayın" yapmadığını savundu.

Sosyal medya devlerini etkileyen düzenlemeleri geçen yıl Ağustos ayında yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası (DSA) büyük internet platformlarının nefret söylemi gibi durumlarda istikrarlı ve hızlı bir şekilde eyleme geçmesini zorunlu kılıyor. Dijital Hizmetler Yasası'nın ihlali, ağır cezalar içeriyor.

Avrupa Komisyonu, kısa süre önce X'in yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiğini belirleyebilmek için ABD'li şirkete bu doğrultuda sorular içeren bir tebligat iletmişti.

Komisyon'un talebi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı ve ardından başlayan yoğun İsrail bombardımanları sonrası X'te şiddet çağrıları ve dezenformasyon yayıldığına dair şikâyetlerin AB kurumunca incelenmesinin ardından geldi.

Avrupa Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton konuyla ilgili açıklamasında, özellikle de üzerinde oynanmış görüntülerin ve video oyunlarının gerçek kayıt gibi gösterildiği paylaşımlara değinmişti.

Business Insider, Musk'ın bu gelişmeler üzerine X'i Avrupa Birliği'nde tamamen devre dışı bırakma ya da bu bölgedeki kullanıcıların platforma erişimini engelleme seçeneklerini değerlendirmeye aldığını iddia etmişti.

Dijital Hizmetler Yasası'ndan X'in yanı sıra Google, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Wikipedia, Amazon, Snapchat, LinkedIn, Pinterest ve Bing gibi platform ya da arama motorları da etkileniyor.

AB'den Meta ve Tiktok'a da inceleme

Avrupa Komisyonu bugün Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu ve Facebook ile Instagram'ı bünyesinde bulunduran Meta'nın yanı sıra ile Çinli Tiktok için de inceleme başlattığını açıkladı.

Komisyon, ilgili şirketlere gönderdiği tebligatlarda, Meta ve Tiktok'un "yasa dışı içerik ve dezenformasyonun" yayılmasını önlemek için Dijital Hizmetler Yasası doğrultusunda hangi önlemleri aldığı konusunda daha fazla ayrıntı talep etti.

Meta ve Tiktok'un 25 Ekim'e kadar Avrupa Komisyonu'na yanıt vermeleri gerekiyor. Daha acil olmayan bilgiler için şirketlere verilen son tarih ise 8 Kasım.

DW,dpa/CÖ,HS

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