Elon Musk: Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir

ABD'li milyarder Elon Musk, X paylaşımında "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir" dedi. X platformunu satın alan Musk, ABD'de de Trump'a verdiği destekle seçimlere müdahale ettiği suçlamaları ile karşo karşıya.

ABD'li milyarder ve iş insanıElon Musk, X hesabından seçimlere hazırlanan Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek verdi.

Musk, paylaşımında "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir"

AfD'nin 23 Şubat'ta yapılacak seçimlerde başbakan adayı olan Alice Weidel de Musk'a "Tamamen haklısınız Elon Musk" sözleriyle yanıtı verdi.

Ekim 2022'de X (eski adıyla Twitter) platformunu satın alan Elon Musk, ABD başkanlık seçimlerinde de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a açık destek vermiş ve bu desteği nedeniyle ABD'de siyasete müdahale etme eleştirileri ile karşı karşıya kalmıştı. Başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump, Musk'ın girişimci Vivek Ramaswamy ile birlikte ABD'de yeni kurulacak olan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın başına getirileceğini açıklamıştı.

Musk, birkaç gün önce de İngiltere'deki aşırı sağcılara destek vermişti.

Elon Musk Trump'a destek vererek seçimlere müdahale etmekle eleştiriliyor Fotoğraf: Brandon Bell/Getty Images/AP/picture alliance

Musk tartışmaların odağında

Güney Afrika doğumlu girişimci Elon Musk, 1990'ların ortasında ilk şirketini kurduğundan bu yana başarılı iş girişimleriyle dünya çapında bir servet ve etki kazandı. 209 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilen bu servet, Musk'ı dünyanın en zengin insanları arasına yerleştirirken aynı zamanda ona siyasi arenada da artan bir nüfuz sağladı.

Musk, uzay şirketi SpaceX ve uydu alt kuruluşu Starlink gibi girişimlerle sadece teknoloji dünyasında değil, aynı zamanda siyasette de etkisini hissettiriyor. Musk'ın siyasete müdahil olma arzusu, en açık şekilde sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te kendini gösteriyor. 2022 yılında satın aldığı ve o dönemde Twitter olarak bilinen bu platform, kısa sürede sağ eğilimli içerik üreticilerinin merkezi haline geldi.

Pew Araştırma Merkezi'nin 2024 yılında yayımladığı bir araştırmaya göre X platformu, sağ eğilimli kullanıcılar arasında giderek daha popülerleşiyor. X'te her gün çeşitli gönderiler paylaşan Musk, memlerden şirket duyurularına, siyasi meselelerle ilgili yorumlara kadar geniş bir yelpazede içerik üretiyor.

Ağustos başında Musk, İngiltere'de ülke genelindeki cami ve mülteci otellerine yönelik saldırıların ardından X'te "iç savaşın kaçınılmaz" olduğunu öne sürdü. Bu yorumları, İngiltere hükümetiyle ciddi bir çatışmaya yol açtı. Bir hükümet yetkilisi, Musk'ın açıklamalarını "hiçbir gerekçe" bulamadıklarını belirterek eleştirdi. Musk, buna yanıt olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e ilişkin "çifte standart Keir" ifadesini kullandı. Bu, sağcı çevrelerde dolaşan ve İngiliz polisinin beyaz aşırı sağcı isyancılara azınlıklardan daha sert davrandığı yönündeki anlatıya açık bir göndermeydi.

İngiltere hakkındaki yorumlarından önce Musk, Venezuela devlet başkanlığına yeniden seçilen Nicolas Maduro ile hararetli bir tartışmaya girmişti. Musk, Maduro'yu "diktatör" olarak nitelendirip, onu bizzat kendisinin "bir eşekle" ABD'nin Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı merkezine taşıyacağını iddia etmişti. Birkaç gün sonra Nicolas Maduro da Venezuela'da X'e erişimi geçici olarak engelleyen bir kararname imzaladı.

Musk, Almanya'da da sık sık aşırı sağcı AfD partisinin yanında yer aldığını ifade ederek gündeme gelmişti.

dpa,DW/BÖ,HS

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