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Elon MuskFotoğraf: Susan Walsh/AP/picture alliance/dpa
PolitikaKüresel

Elon Musk Twitter'a yeni CEO bulduğunu açıkladı

1 saat önce

Elon Musk Twitter CEO'luğu için yeni bir kadın yönetici bulduğunu duyurdu. Musk yeni CEO'nun ismini açıkladı. Wall Street Journal, NBCUniversal'ın yöneticisi Linda Yaccarino'nun yeni CEO olabileceğini yazdı.

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Twitter'ı Ekim ayında satın aldıktan sonra aldığı işten çıkarma kararları nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ın CEO'luğundan ayrıldığını ve yeni bir kadın yönetici bulduğunu açıkladı.

Twitter'da yaptığı paylaşımda "X/Twitter için yeni bir CEO ise aldığımı açıklamaktan heyecan duyuyorum. Kendisi yaklaşık 6 hafta içinde göreve başlayacak" ifadelerini kullandı. Musk'ın ifadelerinden yeni CEO'nun kadın olacağı anlaşılırken, kim olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Musk kendisinin de birkaç hafta içinde Twitter'ın Teknolojiden Sorumlu Başkanlığı (CTO) görevini üstleneceğini aktardı.

Twitter'ı geçen yıl Ekim ayında 44 milyar dolara satın aldıktan sonra CEO'luğunu da üstlenen Musk, Aralık ayında CEO'luğu "devralacak kadar ahmak birini" bulursa kenara çekileceğini açıklamıştı. Bu durumda kendisinin de ürün, yazılım ve operasyon sistemlerinden sorumlu olacağı Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) olarak çalışacağını kaydetmişti.

Wall Street Journal gazetesi konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Linda Yaccarino'nun bu pozisyon için görüşmeler yaptığını duyurdu.

Reuters da Musk'ın paylaşımının ardından iki kaynağa dayandırdığı haberinde Musk'ın Yaccarino'nuyu CEO'luk pozisyonu için tercih etmiş olabileceğini aktardı.

Yaccarino Musk'ı övmüştü

Yaccarino, NBCUniversal'in reklam satış bölümünün başında yönetici. Geçen ay Musk ile bir reklam konferansında söyleşi yaparak seyircileri Musk'ı alkışlamaları için cesaretlendirmiş, ve Musk'ın iş ahlakını övmüştü.

Yaccarino "Bu salonda bulunanların çoğu beni tanıyorsunuz ve iş ahlaki konusunda kendimle gurur duyduğumu da bilirsiniz" ifadelerini kullanarak şöyle devam etmişti: "Dostum, ikizimi buldum."

Yaccarino NBCUniversal'a 2011 yılında katılmıştı. Daha önce 15 yıl Turner Entertainment'ta görev yapan Yaccarino şirketin reklam satış hizmetlerini dijital geleceğe taşınması görevini üstlenmişti.

Twitter'da çalışanları işten çıkarmıştı

Musk Ekim ayında Twitter'ı devraldıktan sonra ilk iki haftasında büyük değişikliklere imza atmıştı. Twitter'ın bir önceki CEO'su Parag Agrawal‘ın ve birçok yöneticinin derhal işine son vermiş, Kasım ayında da neredeyse çalışanların yarısını işten çıkarmıştı.

Kendisini "mutlak ifade özgürlüğü savunucusu" ilan eden Musk, Twitter'ın nefret ve kutuplaşma platformu olmasını engellemek için satın aldığını açıklamıştı.

rtr, dpa, AFP / SSB, JD

 

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