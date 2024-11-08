Elon Musk'ın kızı ABD'yi terk edecek

Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ABD'yi terk etmeye karar verdiğini açıkladı. Trump destekçisi Musk yok saydığı Wilson için geçmişte "o öldü" demişti.

Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ABD'den ayrılacağını duyurdu. Musk'ın transseksüel kızı Wilson için geçmişte yaptığı, "Oğlumu kaybettim, onu zehirlediler" açıklaması çok tartışılmıştı.

Kampanya döneminde Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden olan milyarder iş insanı Elon Musk'ın ABD'nin yeni yönetiminde görev alması bekleniyor.

Wilson sosyal medya sitesi Threads üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunu bir süredir düşünüyordum, dün kararımı verdim. Geleceğimi ABD'de görmüyorum" ifadelerini kullandı. Ancak ne zaman ve nereye gideceğine dair paylaşımında bir ayrıntıya yer vermedi.

20 yaşındaki Vivian Jenna Wilson, "Görevde sadece dört yıl kalacak ve trans karşıtı uygulamaları sihirli bir şekilde bir anda hayata geçmeyecek olsa da, buna bilinçli şekilde oy veren insanlar kısa zamanda bir yere gitmeyecekler" dedi.

Trump kampanyası boyunca transseksüel bireyler için bazı sağlık uygulamalarını kısıtlayacağını ve trans bireylerin kadın spor takımlarına katılmasına izin vermeyeceğini söylemişti.

DW / MUK,HT

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