Elektrikli araç sahiplerine pahalı fatura sinyali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik ve doğalgaz faturalarında "kısmi artış" sinyali verdi.

AA Editör Masası adlı programa konuk olan Bayraktar Hazine'nin bin liralık faturanın yüzde 60'ını yani 600 lirasını ödediğini ama artık "maliyetleri karşılayabilenler için sübvansiyonların kaldırılacağını" söyledi.

Bayraktar destek kapsamı dışında bırakılacak kişileri, "Evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrikli eşya kullanan, evinde elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerindeki hane halkı" olarak sıraladı.

Bakan Bayraktar sübvansiyonsuz tarifenin nasıl ve ne zaman uygulanacağına dair detayları açıklamazken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziran sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 125 bin 816 adet elektrikli otomobil bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçen hafta açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) "yerli elektrikli araçların kullanımının teşvik edileceği" kaydedilirken, enerji faturalarına sübvansiyonun enflasyonu azaltıcı etkisine vurgu yapılıyor.

Alman Siemens'e yaptırım mesajı

Bakan Bayraktar yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili Alman Siemens şirketiyle yaşanan anlaşmazlığa da değindi. Siemens'ten sipariş edilen ancak teslimatı yapılmayan parçaların inşaatı yavaşlattığını ifade eden Bakan, "Türkiye piyasasında bu kadar güçlü bir varlığı olan firmanın bir bedel ödemesi gerekiyor" diyerek yaptırım sinyali verdi.

Nükleer projenin Rusya'ya yönelik yaptırımların parçası olmadığını belirten Bakan, bu durumda Almanya'nın Rusya ile iş yapan Hindistan gibi diğer ülkelerle de ticaret yapmaması gerektiğini belirtti.

Bayraktar Siemens'e alternatif olarak Rusya tarafından Çin'e yeni ekipman siparişi verildiğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Temmuz ayında NATO zirvesi için gittiği Washington'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı ikili görüşme sırasında konuyu gündeme getirmişti. Erdoğan Scholz ile görüşmesinin olumlu geçtiğini söylemişti:

"Şu anda gümrükte bekletilen örneğin Siemens'in bizim Çukurova'yla ilgili, oradaki şu anda biliyorsunuz en önemli adımımız Akkuyu ama Akkuyu'nun da en önemli ünitelerinden bir tanesi de Siemens ile ilgili olan münasebetlerimiz. Siemens'in bize göndermesi gereken türbinler meselesi var. Bu türbinlerde de şu anda Alman gümrüklerinde bunlar bekliyor. Bunları da kendilerine söyledik. Ve takibini yapmak suretiyle bütün bu makinelerin alımı, gerekse Siemens'in bize vermesi gereken bu türbinler meselesi, bunları da aşmak suretiyle, bir an önce bunları satın alalım istiyoruz ve bunlarla ilgili de adımlarımızı atalım istiyoruz. Buralarda bazı tıkanıklıklar var ama aşacağımıza inanıyorum. Bu konuda Sayın Şansölye ile münasebetler iyi geçti."

DW,Reuters / MUK,JD

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