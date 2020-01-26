 Elazığ depreminde ölü sayısı 39’a yükseldi | TÜRKİYE | DW | 26.01.2020

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TÜRKİYE

Elazığ depreminde ölü sayısı 39’a yükseldi

Elazığ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazından üç kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi.

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Elazığ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen beş kişiden üçünün cansız bedeni çıkarıldı. 

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen beş kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda TSİ 17.00 sıralarında, üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarılanların bir anne ile oğlu ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Enkazdan çıkarılan üç kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastaneye götürüldü. Ekipler, enkazda kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son çıkarılan üç kişiyle birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a çıktı.

Kurum: Yıkılmamış olması, sağlam olduğunu göstermiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz alanında incelemelerde bulundu. 

Bakan Kurum "Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama çalışmaları bitti, enkaz kaldırma faaliyetlerine başlayacağız. Burada riskli gördüğümüz bina varsa bu binalara ilişkin tespit neticesinde burada köklü bir dönüşüm projesini başlatacağız. Binalarda yapılan ilk tespitlerde ağır ve orta hasar mevcut. Elazığ genelinde riskli gördüğümüz, acil yıkılması gereken binalar var. Bunların hızlı bir şekilde yıkımını gerçekleştireceğiz. Dönüşümü şöyle yapacağız. Bir kısmı Mustafa Paşa, bir kısmı Sürsürü, bir kısmı da Yemişlik mevkisinde 1400 konutluk alanımız mevcut. O alana da TOKİ Başkanlığı'mız 1400 konutun yapımı için projelendirme çalışmalarına başladı. Bir de elimizde 400 rezerv konutumuz var" diye konuştu.

Bakan Kurum yıkılmamış ancak hasarlı binalar konusunda da uyarıda bulundu. Kurum "Yıkılan bina ve etrafının incelemesini yaptığımızda diğer binalarda da ağır hasar söz konusu. Onların yıkılmamış olması, sağlam olduğunu göstermiyor" dedi.

DHA,BW/EC

©Deutsche Welle Türkçe

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