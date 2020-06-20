El Sisi’den Libya’ya müdahale tehdidi

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi Libya’ya doğrudan müdahale edebileceklerini açıkladı. General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nu desteklediklerini belirten el Sisi, Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Birlikleri'nin Sirte'ye girmesinin Mısır için kırmızı çizgi olduğunu ifade etti. El Sisi, "Libya halkı bizden müdahale talebinde bulunursa, bu Mısır ile Libya’nın, güvenlik ve istikrar konularında ortak çıkarları olduğunu dünyaya gösteren bir işarettir" dedi.

Ülkesinin Libya sınırına yakın bir hava üssünü ziyaret eden el Sisi, burada askeri birliklere yönelik konuşmasında "Sınırlarımız içinde ya da gerekirse sınırlarımızın ötesinde bir operasyona hazır olun" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UMH ise El Sisi'nin söz konusu ifadelerini kınayan bir açıklama yaptı. Mısır Devlet Başkanı’nın dile getirdiği müdahale olasılığını, Libya'nın iç işlerine karışmak olarak nitelendiren UMH, El Sisi’nin ifadelerinin ulusal güvenlik için tehlikeli bir tehdit olduğunu vurguladı.

Ankara: UMH'ye desteğimiz artarak devam edecek

Ankara daha önce, Sirte kentine yaklaşan Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerine verdiği desteğin artarak devam edeceğini bildirmiş ve sürdürülebilir bir ateşkes için Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablusgarp'a 450 kilometre uzaklıktaki Sirte'den çekilmesi gerektiğini ifade etmişti. UMH, General Hafter'in kontrolündeki Sirte'ye Haziran ayı başında Türkiye'nin de desteğiyle operasyon başlattı.

Türkiye'nin yanı sıra Katar da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek verirken, General Hafter birlikleri Mısır'ın yanı sıra, Rusya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destek görüyor.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından farklı gruplar arasında bir iktidar mücadelesi başlamıştı. Başkent Trablus ve çevresini elinde tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşılık, ülkenin doğusu ve güneyi General Hafter birliklerinin kontrolüne geçmişti. Söz konusu iktidar mücadelesine dış güçlerin de müdahelesiyle ülkedeki istikrarsızlık endişe verici boyutlara ulaşmış ve geçen yılın başında Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı’nda ateşkes çağrısına paralel olarak ülkede savaşan taraflara silah ambargosu uygulanması kararı alınmıştı. Ancak Almanya’dan yapılan ihracatlar da dahil olmak üzere savaşa taraf olan devletlere silah satışı devam ediyor.

dpa,AFP / SÖ,ET

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